Líder de Vietnam ratifica prioridad al desarrollo de nexos con China

Beijing (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy una reunión con el miembro del Buró Político y secretario del Comité del Partido Comunista de China (PCCh) en Guangdong, Huang Kunming, en la cual ratificó la prioridad al desarrollo de los nexos con China.



Durante el encuentro, To Lam expresó su alegría por volver a visitar Guangdong, a donde hace exactamente 100 años llegó el Presidente Ho Chi Minh, después de 13 años de su salida a buscar el camino para salvar el país, para hacer preparación en términos de política, ideología y organización para la revolución vietnamita.



Señaló que su primera visita de Estado a China en su nuevo cargo fue para discutir con el secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, y otros líderes chinos medidas para continuar profundizando y mejorando la asociación de cooperación estratégica integral y construir una comunidad de futuro compartido Vietnam-China con importancia estratégica, en interés de los dos pueblos, para la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Vietnam siempre concede importancia y máxima prioridad al desarrollo de las relaciones con China, ratificó.



Al expresar su emoción al visitar el Parque Memorial Huang Hua Gang para rendir homenaje al mártir Pham Hong Thai y el sitio de reliquias de la sede de la Liga Juvenil Revolucionaria de Vietnam, To Lam agradeció a la provincia de Guangdong y a la ciudad de Guangzhou por preservar cuidadosamente estas importantes reliquias históricas del proceso revolucionario de Vietnam, constituyendo un símbolo de amistad, solidaridad y vínculos tradicionales entre los dos partidos, Estados y pueblos.



Por su parte, Huang Kunming manifestó su impresión ante los destacados logros de Vietnam en el desarrollo socioeconómico y su posición internacional cada vez más fortalecida bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam.



Afirmó su confianza en que bajo el liderazgo de To Lam, Vietnam alcanzará mayores logros, cumplir exitosamente la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido, preparar y organizar con éxito el siguiente congreso.



To Lam apreció los buenos resultados de la cooperación entre las localidades de Guangdong y Vietnam y propuso que ambas partes promuevan intercambios regulares, fortalezcan la cooperación sustantiva en todos los campos, especialmente en el comercio, la inversión y la conectividad estratégica.



También saludó la expansión de las inversiones de alto calidad de las empresas de Guangdong en Vietnam en las áreas de transformación digital, crecimiento verde e infraestructura.



Huang Kunming dijo que Guangdong concede gran importancia a las relaciones con Vietnam y las localidades vietnamitas.



Afirmó la determinación y el deseo de Guangdong de trabajar con localidades potenciales en Vietnam para fortalecer los intercambios amistosos y la cooperación sustantiva en todos los campos, ayudando así a hacer realidad las percepciones comunes entre los líderes de los dos partidos y Estados, y promover las relaciones Vietnam-China a nuevos alturas./.