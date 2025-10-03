Líder de Ciudad Ho Chi Minh se reúnen con presidente de Asamblea Nacional de Cuba

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El secretario del Comité del Partido Comunista en Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang, sostuvo hoy aquí un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, en marco de su visita a Vietnam.

El secretario del Comité del Partido Comunista en Ciudad Ho Chi Minh, Tran Luu Quang, y el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández. (Fuente: VNA)



Durante la reunión, Luu Quang reafirmó la relación especial entre Vietnam y Cuba, que durante más de 65 años ha crecido de manera continua, sólida y ejemplar, destacando como un símbolo de solidaridad internacional pura, leal y duradera.



Subrayó que el pueblo vietnamita, y en particular el de Ciudad Ho Chi Minh, siempre guarda un profundo afecto hacia Cuba, recordando la conocida frase del líder Fidel Castro: “Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre.”



Al escuchar un resumen de la situación socioeconómica actual de Cuba, el dirigente vietnamita reconoció que las dificultades que enfrenta el país caribeño guardan similitudes con las que vivió Vietnam hace 40 años. En ese contexto, valoró los esfuerzos de Cuba por avanzar, priorizando el bienestar de su pueblo.



Según Luu Quang, Cuba ha identificado correctamente áreas clave para su desarrollo, como la seguridad alimentaria y energética. Destacó que la cooperación con Vietnam, en particular en la producción de arroz de alto rendimiento, contribuirá significativamente a la autosuficiencia alimentaria de la isla en el futuro.



En cuanto a la cooperación económica, Quang expresó su agradecimiento por las políticas preferenciales que Cuba ha ofrecido a las empresas vietnamitas, como exenciones fiscales, arrendamiento de tierras y contratación de personal, pero señaló que para atraer más inversión extranjera, especialmente desde Vietnam, sería necesario ampliar aún más estos incentivos, dado que la actual tasa de cambio representa un desafío importante para los inversores.



El líder de Ciudad Ho Chi Minh reafirmó el compromiso de la ciudad en fortalecer la cooperación con los socios cubanos, especialmente en el contexto de las próximas celebraciones por el centenario del natalicio de Fidel Castro.



Por su parte, Esteban Lazo Hernández expresó su admiración por los logros en los ámbitos socioeconómico y de política exterior de Vietnam en general y Ciudad Ho Chi Minh en particular. Afirmó que las victorias del pueblo vietnamita continúan siendo una fuente de inspiración para la causa revolucionaria cubana.



Informó sobre las dificultades actuales de Cuba y las políticas que están implementando el Partido y el Estado para estabilizar la economía y mejorar la calidad de vida. Reiteró que Cuba valora profundamente las lecciones de la experiencia vietnamita, especialmente el proceso de Doi Moi (Renovación), que ha llevado al país a reducir su tasa de pobreza del 58% en 1993 al 2% a finales de 2024.



“Hemos seguido de cerca las resoluciones recientemente emitidas por el Partido Comunista de Vietnam, así como más de 50 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Son valiosas experiencias tanto a nivel central como local, en especial en Ciudad Ho Chi Minh, donde los logros desde las comunas y barrios han contribuido significativamente al desarrollo del país”, afirmó Lazo Hernández.



El titular cubano también reiteró la invitación a los inversores vietnamitas a ampliar y fortalecer sus actividades en sectores clave como economía, educación, biotecnología, salud y ciencia-tecnología.



Valoró la participación empresarial vietnamita en la actualización del modelo económico cubano y agradeció el apoyo de Vietnam en iniciativas como la producción agrícola sostenible, proyectos de energía renovable y fabricación de bienes de consumo en la isla.



Aprovechando la ocasión, Esteban Lazo Hernández expresó su agradecimiento al Partido, al Estado y al pueblo de Vietnam, particularmente a Ciudad Ho Chi Minh, por la campaña de solidaridad en el marco del programa “65 años de Amistad Vietnam-Cuba” durante el Año de la Amistad Vietnam-Cuba 2025, destinado a apoyar al pueblo cubano frente a las dificultades económicas y desastres naturales./.