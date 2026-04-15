Leyendas ancestrales revividas a través de performance contemporáneo

Artistas y estudiantes participan en actividades e intercambios en el espacio de canto Xoan de la antigua casa comunal de Hung Lo. Foto: VNA

A través de una reinterpretación de las leyendas fundacionales con lenguaje escénico contemporáneo, el programa artístico inaugural del Festival del Templo de los Reyes Hung y la Semana de la Cultura y el Turismo de la Tierra Ancestral 2026 pone de relieve el espíritu de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político, que sitúa la cultura al mismo nivel que la economía, la política y la sociedad, y promueve la preservación y valorización del patrimonio en la vida moderna.



El Día de Conmemoración de los Reyes Hung continúa siendo el evento cultural más sagrado de Vietnam, dedicado a honrar a los fundadores de la nación y a simbolizar la unidad de los vietnamitas dentro y fuera del país. En 2026, la ceremonia inaugural del festival y la Semana de la Cultura y el Turismo de la Tierra Ancestral mantienen este significado, al tiempo que introducen un enfoque artístico innovador: trasladar el patrimonio desde los espacios rituales tradicionales hacia formas de expresión contemporáneas.



Según su director general, Xuan Hong, el programa - previsto para el 17 de abril - busca conectar las identidades culturales de Phu Tho, Hoa Binh y Vinh Phuc.



Estructurada en tres capítulos, la obra desarrolla una narrativa que abarca desde los orígenes hasta el presente y las aspiraciones futuras, reflejando además una evolución en la concepción del festival: la tradición como base, el patrimonio como eje y el desarrollo como objetivo.



En el centro de la propuesta se encuentra el valor espiritual del culto a los Reyes Hung. A partir de este núcleo, la puesta en escena se expande para integrar leyendas, huellas históricas e identidades regionales. El dramaturgo Le The Song destacó que uno de los mayores logros del montaje es la revitalización de mitos fundacionales mediante formas teatrales contemporáneas.



Relatos como Lac Long Quan – Au Co, Santo Giong y Son Tinh – Thuy Tinh cobran vida a través de una combinación de danza, iluminación y escenografía semirrealista. En particular, la historia de los Reyes Hung en su búsqueda de tierras para establecer la capital se reinterpreta mediante recursos narrativos e iluminación moderna, ofreciendo una nueva lectura de este episodio simbólico.



Lejos de limitarse a recrear historias conocidas, la producción incorpora nuevas capas expresivas mediante el teatro físico, una puesta en escena elevada y la integración de elementos tradicionales del Tuong con tecnología contemporánea. Así, la historia deja de ser estática para convertirse en una experiencia escénica dinámica, acercando el patrimonio – especialmente - al público joven.



El segundo capítulo pone en valor las artes tradicionales dentro de un marco interregional cohesionado. El canto Xoan, las interpretaciones de gong Muong y el canto de tambor Duc Bac se integran en una narrativa unificada, en lugar de presentarse de forma aislada. Una gran representación de Xoan, con la participación de cerca de 200 artesanos, artistas y estudiantes, resalta el papel de la comunidad en la preservación del patrimonio. Al mismo tiempo, el espacio cultural Muong se recrea mediante sonidos, elementos rituales y tradiciones populares, manteniendo su autenticidad y fomentando la interacción con el público.



El capítulo final transita del pasado hacia el desarrollo contemporáneo, conectando las raíces ancestrales con las aspiraciones del país. El público es invitado a vivir la historia como un recorrido artístico en movimiento, más que como una conmemoración estática.



Los expertos consideran que el Día de Conmemoración de los Reyes Hung no es solo un ritual, sino un espacio cultural vivo donde convergen pasado, presente y futuro. En línea con la Resolución 80, este tipo de programas actúa como una plataforma efectiva para revitalizar el patrimonio, fortalecer la identidad nacional y consolidar valores sociales, contribuyendo a la construcción de una cultura moderna y sostenible.



Al reinterpretar las leyendas de origen y rendir homenaje a los Reyes Hung, el programa despierta el patriotismo, el sentido de comunidad y la unidad de forma natural y atractiva. Asimismo, demuestra la capacidad del patrimonio para adaptarse a la vida contemporánea a través de nuevas formas artísticas, garantizando su vigencia y estimulando la creatividad.



Desde la perspectiva del desarrollo de la industria cultural - uno de los pilares clave de la Resolución 80 -, los festivales artísticos también representan un importante motor económico. Más allá de su valor cultural, los programas bien organizados, vinculados al turismo y los medios, pueden impulsar las industrias culturales y fortalecer el poder blando de Vietnam, posicionando los eventos basados en el patrimonio como marcas culturales distintivas en el escenario internacional./.