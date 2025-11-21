Legisladores vietnamitas debatirán proyectos de ley sobre IA, transferencia de tecnología y alta tecnología

Hanoi (VNA) – Los legisladores vietnamitas discutirán hoy la propuesta del Gobierno y el informe de verificación sobre el proyecto de Ley de Inteligencia Artificial (IA), así como las enmiendas y adiciones a la Ley de Transferencia de Tecnología y el proyecto de Ley de Alta Tecnología (revisada), durante el décimo período de sesiones de la Asamblea Nacional la XV Legislatura.



Una sesión de trabajo de la Asamblea Nacional de Vietnam. (Fuente: VNA)



Las enmiendas a la Ley de Transferencia de Tecnología se enfocan en seis áreas clave. Entre los principales temas tratados, se encuentra la ampliación del alcance de las tecnologías cubiertas por la ley, para incluir las nuevas tendencias globales y las necesidades prácticas actuales.



Además, se busca impulsar la transferencia de tecnologías desarrolladas en el país, especialmente entre empresas, organizaciones e individuos vietnamitas, y promover la comercialización de los resultados de investigaciones y desarrollos tecnológicos.



El proyecto de Ley de Alta Tecnología revisada consta de seis capítulos y 27 artículos que regulan las actividades de alta tecnología, junto con políticas y medidas destinadas a fomentar y promover el sector. Entre las políticas más relevantes se destacan el impulso al desarrollo de ecosistemas de alta tecnología y la mejora de la normativa sobre modelos de zonas y áreas urbanas dedicadas a la alta tecnología.



El proyecto de ley se basa en simplificar los procedimientos administrativos, mejorar la supervisión posterior a la aprobación y promover la transformación digital en la gestión y las operaciones del sector de alta tecnología.



Además, se enfoca en un cambio hacia una gestión centrada en los resultados, en lugar de en los procesos. Un objetivo clave de la ley es atraer inversiones privadas en el sector de alta tecnología, incentivando a las empresas a financiar la investigación y el desarrollo de tecnologías estratégicas y avanzadas.



Por la tarde, los diputados de la Asamblea Nacional continuarán con un debate plenario sobre el proyecto de ley de enmiendas y adiciones a varios artículos de la Ley de Estadística, así como sobre el proyecto de ley de Quiebras (revisado). Después, se llevará a cabo un debate en grupos sobre el proyecto de Ley de IA./.