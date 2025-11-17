Legisladores vietnamitas debaten sobre la ampliación de la fuerza laboral de alta calidad y la capacitación

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam de la XV Legislatura debatirá hoy en su décimo período de sesiones los proyectos de ley y resoluciones relativos a las reservas nacionales, la educación y la formación, la salud pública, la industria y la seguridad.



En la cita (Fuente: VNA)



Por la mañana, los legisladores escucharán propuestas e informes de verificación sobre la ley revisada de reservas nacionales; el proyecto de resolución del Parlamento sobre mecanismos y políticas especiales para la implementación de la Resolución N.° 71-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances en el desarrollo de la educación y la formación. Además, revisarán el proyecto de resolución parlamentaria sobre mecanismos y políticas para la efectiva implementación de la Resolución N.° 72-NQ/TW del Buró Político, de fecha 9 de septiembre de 2025, sobre soluciones clave para fortalecer la mejora, la protección y la atención de la salud pública.



Posteriormente, los diputados debatirán estos temas en sesiones de grupo.



El proyecto de resolución de la Asamblea Nacional sobre mecanismos y políticas especiales para la implementación de la Resolución N.° 71 tiene como objetivo crear marcos y soluciones innovadoras para ampliar el alcance y mejorar la calidad de la formación de la fuerza laboral, incluyendo trabajadores calificados y recursos humanos altamente cualificados, particularmente en sectores estratégicos y prioritarios, con el fin de satisfacer las demandas del desarrollo socioeconómico en el contexto de la transformación digital y la integración internacional.



Los elementos innovadores de esta resolución abarcan un conjunto de políticas sobre organización, personal y la captación y el desarrollo de recursos humanos de alta calidad para participar en la docencia, la investigación y la gestión educativa bajo incentivos especiales; así como un conjunto de políticas financieras y de inversión relacionadas con el fondo nacional para la innovación y el desarrollo de la educación, mecanismos mejorados para la cooperación público-privada, programas de becas y políticas de crédito preferenciales para estudiantes, a fin de garantizar el acceso equitativo a la educación superior.



En la sesión de la tarde, la Asamblea Nacional debatirá en el pleno el proyecto de ley que modifica varias disposiciones de diez leyes relacionadas con la seguridad y el orden; y el proyecto de ley que modifica algunos artículos de la ley sobre la industria de defensa y seguridad y la movilización industrial.



El proyecto de enmiendas a la ley sobre registros judiciales incluye la transferencia de la expedición de certificados de registros judiciales del Ministerio de Justicia a la cartera de Seguridad Pública y la ampliación de los fines de la gestión de registros judiciales./.