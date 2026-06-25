Legado del Presidente Ho Chi Minh permanece vivo en el corazón del pueblo venezolano

Caracas (VNA) - En el marco de su visita oficial a Venezuela, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, junto con una delegación de alto nivel, depositó hoy una ofrenda floral ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh, ubicado en la avenida Bolívar en Caracas.

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, interviene en la ceremonia (Foto: VNA)





A la ceremonia asistieron también los miembros del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Grecia Colmenares, así como representantes de diversas instituciones y numerosos habitantes de la capital venezolana.



En un ambiente solemne, los delegados de Vietnam y Venezuela rindieron homenaje al líder de la independencia vietnamita y destacada figura de la cultura universal.



Durante el acto, el canciller Le Hoai Trung evocó los principales hitos de la trayectoria revolucionaria del Presidente Ho Chi Minh y destacó que su legado ideológico continúa siendo la guía fundamental de todas las victorias de la Revolución vietnamita.



Subrayó especialmente su célebre pensamiento: “Unidad, unidad, gran unidad; éxito, éxito, gran éxito”, principio que, afirmó, constituye no solo la fuerza de la gran unidad nacional, sino también la base de una solidaridad internacional pura.



El ministro señaló que la amistad y la cooperación entre Vietnam y Venezuela constituyen una prueba viva de ese pensamiento y sus valores en la actualidad.

Por su parte, Pedro Infante destacó la vida, obra y pensamiento del Presidente Ho Chi Minh, a quien calificó como una fuente de inspiración para los pueblos amantes de la paz en todo el mundo, incluido el venezolano.



Expresó su admiración por el liderazgo sabio del Partido Comunista de Vietnam tanto en la lucha por la liberación nacional como en la actual construcción y desarrollo del país.



El dirigente venezolano resaltó los logros alcanzados por Vietnam en su proceso de Renovación (Doi Moi) y afirmó que las grandes victorias de la Revolución vietnamita son resultado de la acertada dirección del Partido Comunista de Vietnam y de la inmensa contribución del Presidente Ho Chi Minh.



Pedro Infante señaló además que, en el proceso de defensa de la soberanía y desarrollo nacional de Venezuela, la figura de Ho Chi Minh sigue presente en el corazón de los militantes del PSUV y del pueblo venezolano. Vietnam y Ho Chi Minh constituyen un modelo inspirador para nuestra propia causa revolucionaria, afirmó.



Sobre esa base, reiteró el deseo de continuar profundizando las relaciones de amistad y cooperación multifacética entre los dos partidos, Estados, parlamentos y pueblos.



En la ceremonia, numerosos ciudadanos de Caracas y representantes de partidos políticos de la coalición gobernante siguieron con emoción la interpretación de canciones dedicadas al Presidente Ho Chi Minh compuestas por el reconocido revolucionario y artista venezolano Alí Primera. Las obras fueron interpretadas por Alí Alejandro, nieto del célebre cantautor y actual viceministro de Cultura y diputado de la Asamblea Nacional.



Ese mismo día, la delegación vietnamita encabezada por Le Hoai Trung rindió homenaje al Libertador Simón Bolívar con una ofrenda floral en el Panteón Nacional./.