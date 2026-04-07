Le Minh Hung, elegido primer ministro de Vietnam para mandato 2026-2031

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presta juramento. Foto: Duong Giang - VNA

El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y jefe de su Comisión de Organización, Le Minh Hung, fue elegido Primer Ministro para el mandato 2026-2031, según una resolución aprobada hoy durante el primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional.

La resolución para designar al jefe del Gobierno fue adoptada con el voto favorable de los 495 diputados presentes en la sesión.

Tras la votación, el recién electo primer ministro prestó juramento del cargo. Bajo la bandera nacional, ante la Asamblea Nacional y los votantes de todo el país, prometió lealtad absoluta a la Patria, al pueblo y a la Constitución de la República Socialista de Vietnam.

Previamente, la Asamblea Nacional aprobó la resolución sobre la estructura organizativa del Gobierno para el mandato 2026-2031, así como la lista de candidatos al cargo de Primer Ministro mediante votación electrónica. Posteriormente, la elección del jefe de Gobierno se realizó mediante voto secreto.

Tras el anuncio de los resultados por parte del comité de escrutinio, el secretario general de la Asamblea Nacional y jefe de la Oficina parlamentaria, Le Quang Manh, presentó el proyecto de resolución para la elección del Primer Ministro para su adopción.

Le Minh Hung nació en 1970 en la comuna de Tu My, provincia de Ha Tinh. Posee un nivel avanzado de teoría política, una maestría en políticas públicas y una licenciatura en lengua francesa.

A lo largo de su trayectoria política, ha sido miembro del Buró Político del PCV en los mandatos XIII y XIV; secretario del Comité Central del PCV en los mandatos XIII y XIV; miembro del Comité Central del Partido en los mandatos XII, XIII y XIV; jefe de la Comisión de Organización del Comité Central del Partido; y diputado de la Asamblea Nacional en las XV y XVI Legislaturas./.