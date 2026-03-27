Lazos bilaterales entre Vietnam y Marruecos entran en una nueva etapa

La embajadora de Vietnam en Marruecos, Le Kim Quy (Fuente: VNA)

Desde los vínculos históricos forjados durante la lucha contra el colonialismo hasta la cooperación integral actual, las relaciones entre Vietnam y Marruecos se encaminan hacia una nueva etapa con amplias perspectivas.

Así lo afirmó la embajadora de Vietnam en Marruecos, Le Kim Quy, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se conmemora el 27 de marzo.

Según la diplomática, durante más de seis décadas la amistad bilateral se ha fortalecido sobre la base de la solidaridad y la cooperación en favor de la paz y el desarrollo, reflejando el espíritu de la cooperación Sur-Sur.

En el plano político-diplomático, ambos países mantienen vínculos sólidos, con frecuentes intercambios de delegaciones -especialmente de alto nivel- y mecanismos de cooperación como el Comité Intergubernamental, las Consultas Políticas y el Subcomité de Cooperación Comercial e Industrial.

En el ámbito económico, la cooperación ha registrado avances significativos. El comercio bilateral creció de más de 100 millones de dólares en 2013 a alrededor de 380 millones en 2024.

Actualmente, Vietnam es el segundo socio comercial de Marruecos dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (VNA), mientras que Marruecos ocupa el noveno lugar entre los socios africanos del país asiático. La educación y la formación también destacan como un ámbito relevante de cooperación, con programas anuales de becas y más de 60 estudiantes vietnamitas que han cursado estudios en Marruecos.

La embajadora subrayó además el fortalecimiento de los vínculos entre localidades y de los intercambios pueblo a pueblo. Entre los ejemplos figuran el acuerdo de cooperación entre Da Nang y Tánger, así como símbolos de amistad como la Puerta de Marruecos en Ba Vi y la Puerta de Vietnam en Kenitra.

Asimismo, las artes marciales tradicionales vietnamitas se han difundido en el país norteafricano, contribuyendo a estrechar los lazos culturales entre ambas naciones.

En el marco de su política exterior, Vietnam considera a Marruecos un socio importante en África y aspira a impulsar una cooperación acorde con el potencial existente. La diplomacia parlamentaria constituye también un pilar clave, con múltiples visitas de alto nivel y la firma de un acuerdo de cooperación en 2017. Marruecos fue además el primer parlamento africano en obtener el estatus de observador en la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN.

De acuerdo con Le Kim Quy, ambos países cuentan con amplias oportunidades de cooperación, especialmente en el ámbito comercial, dada la complementariedad de sus estructuras económicas. Vietnam puede incrementar las exportaciones de productos agrícolas y electrónicos, mientras que importa fertilizantes y minerales de Marruecos. Además, ambas economías pueden servir como puertas de entrada a los mercados de la ASEAN y de África.

Nuevos sectores como la industria Halal, las energías renovables, las finanzas y las infraestructuras ofrecen igualmente un gran potencial de colaboración. Marruecos destaca en certificación Halal y en la transición energética, lo que abre oportunidades para las empresas vietnamitas.

Con motivo del 65.º aniversario de los vínculos diplomáticos, la embajadora subrayó que esta efeméride constituye una oportunidad para consolidar la amistad tradicional y promover una cooperación más sustancial, eficaz y sostenible.

Con múltiples similitudes y complementariedades, Vietnam y Marruecos cuentan con condiciones favorables para elevar sus relaciones a un nuevo nivel, en el que las nuevas generaciones desempeñarán un papel clave en el futuro, concluyó./.