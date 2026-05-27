Las redes sociales potencian el turismo local en Vietnam

Visitantes prueban a hacer sombreros cónicos en la aldea de Ban Lien. Foto: VNP

Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave para promocionar destinos locales en Vietnam, gracias a contenidos auténticos que muestran la vida cotidiana, la cultura y los paisajes del país, impulsando al mismo tiempo el turismo comunitario y la economía local.



En Ban Lien, una aldea situada en el barrio de Bac Ha, provincia norteña de Lao Cai, la imagen de Vang Thi Thong, una mujer de la etnia Tay, comenzó a ganar popularidad tras aparecer en un programa de televisión. Sin embargo, mucho antes de hacerse conocida en internet, ella y su familia ya trabajaban discretamente en el desarrollo del turismo comunitario en las montañas del noroeste vietnamita.



En los videos difundidos en TikTok y Facebook, Thong aparece preparando comidas para los visitantes desde el amanecer, recolectando té Shan Tuyet o guiando a los turistas entre colinas cubiertas de niebla. Sin efectos llamativos ni producciones sofisticadas, la sencillez y autenticidad de esas imágenes despertaron el interés de numerosos viajeros por Ban Lien, un destino hasta hace poco desconocido para el gran público.



Thong relató que comenzó a compartir fotografías de su aldea en redes sociales en 2021 y que, posteriormente, empezó a publicar videos cortos a medida que mejoraba sus habilidades tecnológicas. Aunque reconoce que su trabajo aún no es profesional, aseguró sentirse feliz de poder difundir la cultura y las costumbres de su pueblo.

En medio del ritmo acelerado de los contenidos digitales, esas escenas cotidianas han logrado destacar por su autenticidad. Muchos jóvenes afirman haber decidido visitar Ban Lien después de ver videos sobre la vida en las montañas, atraídos por la posibilidad de experimentar un estilo de vida más pausado y cercano a la naturaleza.



El impacto de las redes sociales ha transformado de forma visible el turismo local. Los homestays de Ban Lien reciben cada vez más visitantes y la población ha comenzado a prestar mayor atención a la conservación del paisaje y de las tradiciones culturales para fortalecer el turismo comunitario.



Además de los habitantes locales, numerosos creadores de contenido jóvenes están utilizando las plataformas digitales para contar historias sobre Vietnam de manera cercana y emotiva. Entre los casos más destacados figura el canal de TikTok Khoai Lang Thang, cuyos videos se centran en la vida cotidiana, la cocina popular, los mercados rurales y las aldeas artesanales, lejos de los contenidos ostentosos o los destinos de lujo.



Gracias a esta tendencia, lugares como Ha Giang en temporada de flores, las rutas de montaña para contemplar mares de nubes en el noroeste o pequeños cafés y homestays en zonas remotas han ganado gran popularidad entre los turistas. Si antes la promoción turística dependía principalmente de campañas oficiales, hoy cualquier joven con un teléfono inteligente puede convertirse en un auténtico “embajador turístico” de su localidad.



Nguyen Tien Dat, director de la empresa turística AZA y vicepresidente de la Asociación de Turismo de Hanoi, destacó que las redes sociales se han consolidado como un canal de promoción especialmente eficaz para el sector turístico. Según explicó, cada video atractivo o historia auténtica sobre una localidad puede convertirse en una invitación directa a viajar.



El empresario añadió que las agencias de viajes también se han beneficiado de esta tendencia. La demanda de tours hacia destinos como Ha Giang ha aumentado considerablemente y, en muchos casos, los clientes envían imágenes tomadas de TikTok para preguntar si existen recorridos hacia esos lugares.



Por su parte, Phung Quang Thang, presidente de la Asociación de Turismo Verde de Vietnam, afirmó que la difusión turística en redes sociales también está generando oportunidades económicas para las comunidades locales, desde propietarios de homestays y vendedores de productos típicos hasta transportistas y guías turísticos, especialmente en zonas remotas con escasos recursos de promoción.



No obstante, los expertos advirtieron sobre la necesidad de orientar estos contenidos hacia una promoción responsable, auténtica y respetuosa con la cultura local, evitando tendencias sensacionalistas destinadas únicamente a ganar visualizaciones. En ese contexto, los jóvenes se están convirtiendo en un puente que acerca la cultura, la gente y los paisajes más auténticos de Vietnam a turistas nacionales e internacionales./.