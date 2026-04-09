Laos realiza ceremonia de bienvenida oficial a dirigente partidista vietnamita

Vientiane (VNA)- Una ceremonia oficial de bienvenida a Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, junto con la delegación que lo acompaña, se realizó hoy en Vientiane, capital de Laos.

El miembro del Buró Político y mimebro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, y Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, durante la ceremonia de bienvenida. Foto: VNA

El miembro del Buró Político y mimebro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, presidió el recibimiento.



Ambos dirigentes saludaron a las delegaciones asistentes en la ceremonia.



Tras el acto protocolar, Cam Tu y Vilay Lakhamphong se trasladaron a la sede del Comité Central del PPRL para realizar conversaciones.

Previamente, el dirigente vietnamita colocó ofrendas florales ante el Monumento dedicado a los soldados desconocidos en Vientiane para rendir homenaje a quienes dieron su vida por la causa de la liberación, la defensa y la construcción de Laos./.