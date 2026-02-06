Laos ofrece recepción oficial al secretario general del PCV durante su visita de Estado

Vientiane (VNA)- El secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del país, Thongloun Sisoulith, presidió el 5 de febrero un banquete de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, y a la delegación de alto nivel.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del, Thongloun Sisoulith, realizan la tradicional ceremonia laosiana de atar la muñeca el 5 de febrero. Foto: VNA





Al acto asistieron también el primer ministro Pham Minh Chinh y el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.



El líder laosiano felicitó el éxito del XIV Congreso Nacional del PCV, y expresó su satisfacción y orgullo por los grandes y amplios logros, de significado histórico, alcanzados por Vietnam, que han contribuido a consolidar la estabilidad política, impulsar el desarrollo económico y elevar su posición internacional.



Agradeció profundamente el apoyo y la ayuda leales y valiosos de Vietnam a Laos, tanto en el pasado como en la actualidad, y manifestó su confianza en que, bajo el liderazgo del PCV, encabezado por el secretario general To Lam, Vietnam seguirá cosechando nuevos éxitos y cumplirá con éxito la Resolución del XIV Congreso.



Thongloun Sisoulith afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo laosianos trabajarán junto con Vietnam para continuar preservando y fortaleciendo la gran amistad y la especial solidaridad Laos–Vietnam, un patrimonio común y sagrado de ambos pueblos, forjado con esmero por generaciones de dirigentes y ciudadanos de los dos países.



En su respuesta, el secretario general To Lam agradeció la cálida y solemne acogida brindada por el Partido, el Estado y el pueblo de Laos; felicitó a Laos por sus importantes logros tras 40 años de renovación y por el éxito del XII Congreso del PPRL.



Expresó su confianza en que Laos cumplirá con éxito sus objetivos estratégicos bajo el liderazgo del Partido encabezado por Thongloun Sisoulith.



Al reafirmar que Vietnam concede siempre la máxima prioridad a la relación Vietnam–Laos, caracterizada por una “gran amistad, solidaridad especia, cooperación integral y cohesión estratégica”, el secretario general subrayó que Vietnam está dispuesto a acompañar y apoyar a Laos en su causa de construcción y desarrollo nacional./.