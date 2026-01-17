Laos muestra interés por las novedades del XIV Congreso del Partido Comunista de Vietnam

Pancartas y decoraciones de bienvenida al XIV Congreso Nacional del Partido se exhiben en el centro de la ciudad de Hue. (Foto: VNA)

Los medios de comunicación de Laos manifestaron un marcado interés por las principales novedades del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam durante una rueda de prensa celebrada la mañana del 16 de enero en Vientiane, organizada por la Embajada de Hanoi en esta capital.

El encuentro permitió a la prensa laosiana conocer de primera mano la información oficial sobre el importante evento, así como los resultados de la implementación de la Resolución del XIII Congreso y las orientaciones estratégicas de Vietnam para el próximo período.

La rueda de prensa fue presidida por el encargado de negocios interino de la Embajada de Vietnam en Laos, Phan Minh Chien, y contó con la participación del subjefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, Sakhone Phommalath, junto con representantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los principales medios de comunicación laosianos y de Vientiane.

Al informar sobre los avances tras el XIII Congreso, Phan Minh Chien destacó que Vietnam ha alcanzado importantes logros en la estabilidad macroeconómica, la mejora de la calidad del crecimiento, la racionalización del aparato estatal, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad, la garantía del bienestar social y la elevación del nivel de vida de la población.

Vietnam reafirma de forma constante una política exterior de independencia y autodeterminación, basada en la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo, al tiempo que impulsa la diversificación y multilateralización de sus relaciones internacionales. Los vínculos con otros países y socios —en especial con las grandes potencias, los socios estratégicos clave y los amigos tradicionales— se consolidan y profundizan de manera sostenida, avanzando hacia una cooperación cada vez más estable y duradera.

Respecto a las relaciones entre Vietnam y Laos, ambas partes acordaron reforzar los vínculos bilaterales con el nuevo concepto de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”, lo que abre una nueva etapa en la cooperación entre ambos países.

En cuanto al XIV Congreso, Minh Chien afirmó que se trata de un acontecimiento político de especial relevancia histórica, llamado a marcar un punto de inflexión al abrir para Vietnam una “nueva era: la era del ascenso de la nación”. El Congreso definirá decisiones estratégicas de largo plazo con el objetivo de construir un país próspero y feliz, avanzando con firmeza hacia el socialismo.

El borrador del Informe Político que será presentado al Congreso reafirma una visión estratégica hasta mediados del siglo XXI, con la meta de que Vietnam se convierta en un país industrializado de ingresos medios-altos para 2030 y en una nación desarrollada de altos ingresos para 2045. Entre las prioridades figuran el desarrollo rápido y sostenible, la renovación del modelo de crecimiento, el impulso a la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, así como el fortalecimiento del Partido, del sistema político y de la defensa y seguridad nacionales.

El XIV Congreso incorpora además varias novedades respecto a ediciones anteriores, entre ellas una visión estratégica renovada, la integración de tres informes en un único Informe Político, un trabajo de personal más riguroso, avances institucionales y un método de organización moderno, con una amplia aplicación de tecnologías digitales hacia un “Congreso sin papel”.

En nombre de los participantes laosianos, Sakhone Phommalath agradeció a la Embajada de Vietnam en Laos la organización de la rueda de prensa y valoró positivamente la información facilitada, que permitirá a los medios del país intensificar la cobertura del XIV Congreso. Asimismo, expresó su satisfacción por los logros integrales alcanzados por Vietnam en el período 2021-2025 y su confianza en el éxito del Congreso y en la efectiva implementación de sus resoluciones.

La rueda de prensa concluyó con un intercambio de preguntas y respuestas entre los periodistas laosianos y el encargado de negocios de la Embajada de Vietnam en Laos./.