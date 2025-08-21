Laos felicita a Vietnam por 80 años de logros

Vientiane (VNA) – El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, recibió los días 19 y 20 de agosto a delegaciones de organismos centrales y autoridades locales del país anfitrión que acudieron a expresar sus felicitaciones con motivo del 80.º Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).

El Ministerio de Finanzas de Laos y el Comité de Cooperación Laos-Vietnam entregan flores al embajador vietnamita en Vientiane, Nguyen Minh Tam, para felicitarlo por el 80.º Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre). (Foto: VNA)

Vongkham Phommakon, viceministro de Defensa de Laos, regala flores para felicitar el 80.º Día Nacional de Vietnam. (Foto: VNA)

Minh Tam subrayó que los pueblos de Vietnam y Laos lucharon codo a codo en sus procesos de liberación nacional, forjando una solidaridad combativa excepcionalmente estrecha – una relación poco común en la historia mundial, que se ha convertido en un patrimonio invaluable y en un factor vital para la supervivencia y el desarrollo de ambas naciones.

Los representantes laosianos elogiaron los grandes y completos logros de Vietnam, de trascendencia histórica a lo largo de ocho décadas, especialmente desde el inicio de la política de Doi Moi (renovación) en 1986. De ser un país empobrecido y devastado por la guerra, Vietnam se ha convertido en la 33.ª mayor economía del mundo y en una de las de más rápido crecimiento a nivel global. La nación se ha integrado cada vez más en la comunidad internacional, ha facilitado el comercio y la inversión, mejorado el nivel de vida y reafirmado su creciente papel y posición en la escena mundial.

Como amigo cercano y camarada que comparte los mismos ideales revolucionarios con Vietnam, el Partido, el Estado y el pueblo de Laos siempre siguen, comparten y se enorgullecen de los logros de Vietnam. Estos no solo constituyen un motivo de orgullo común, sino también una gran fuente de aliento y un motor importante para el pueblo laosiano en su proceso de construcción y desarrollo nacional.

El embajador vietnamita afirmó que a lo largo de la historia, ambos países siempre han estado juntos, compartiendo tanto las dificultades como los éxitos. Esta relación leal y firme continúa siendo cultivada en la actualidad y se fortalecerá aún más en el futuro./.