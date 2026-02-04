Laos celebra aniversario del Partido Comunista de Vietnam

Hanoi (VNA) – Altos dirigentes de Laos destacaron el significado estratégico y la importancia excepcional de la relación bilateral con Vietnam, durante encuentros con el embajador de Hanoi en Vientiane con motivo del 96 aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero) y el Año Nuevo Lunar.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, recibe al miembro del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y jefe de su Departamento de Relaciones Exteriores, Bounleua Phandanouvong. (Foto: VNA)



El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, recibió a destacadas figuras laosianas, entre ellas los siguientes miembros del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL): Bounleua Phandanouvong, jefe del Departamento de Relaciones Exteriores del PPRL; Kongkeo Xaysongkham, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Sociales y Económicas; Boutsady Thanameuang, subjefe del Departamento de Organización del Comité Central; Khamphoi Vannasan, vicepresidente del Frente laosiano para la Construcción Nacional.



Los dirigentes laosianos transmitieron sus más cálidas felicitaciones al Partido, Estado y pueblo de Vietnam, así como al embajador y al personal de la misión diplomática, con motivo de la importante efeméride. Rememoraron la historia gloriosa de formación y desarrollo del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y del PPRL, y celebraron los enormes logros integrales e históricos alcanzados por Vietnam bajo su liderazgo durante los últimos 96 años.

En particular, destacaron los avances en la política de Renovación (Doi Moi), la construcción y defensa nacional, reflejados en la estabilidad política, la seguridad nacional fortalecida, el desarrollo económico continuo y una política exterior expansiva, que han elevado el papel y la posición de Vietnam en el escenario internacional.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, recibe al viceministro de Relaciones Exteriores de Laos Phongsamout Anlavan. (Foto: VNA)





También felicitaron el exitoso XIV Congreso Nacional del PCV, el cual sienta una sólida base política y una orientación estratégica a largo plazo para el desarrollo rápido y sostenible del país en la nueva era. Subrayaron que los documentos del XIV Congreso sintetizan profundamente la práctica del desarrollo nacional, marcan un nuevo paso en el pensamiento, la visión y la orientación, y tienen un alto carácter práctico y de acción.



Durante las reuniones, la parte laosiana enfatizó el significado estratégico y la importancia excepcional de la gran relación de amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos. Estos nexos, cimentados por los presidentes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong, y cultivados por generaciones de dirigentes y pueblos de ambas naciones, se ha consolidado y profundizado de manera práctica y efectiva, beneficiando tangiblemente a ambos pueblos.



Expresando su profunda gratitud por el apoyo y la asistencia sincera y leal que el Partido, Estado y pueblo de Vietnam han brindado a Laos, tanto durante la lucha pasada por la independencia como en la actual causa de construcción y desarrollo nacional. Asimismo, informó sobre la situación en Laos y los resultados de la cooperación entre las agencias de ambos países.



A su vez, el embajador Nguyen Minh Tam agradeció sinceramente los afectos, felicitaciones y la valiosa atención de los líderes laosianos hacia la Embajada de Vietnam, y transmitió los saludos y mejores deseos de los altos dirigentes vietnamitas a sus homólogos laosianos.



Informó sobre los logros del PCV durante sus 96 años de construcción y crecimiento, así como los destacados avances socioeconómicos del país. Subrayó que estos éxitos se deben al esfuerzo incesante del Partido, Estado y pueblo de Vietnam, y al acompañamiento y apoyo leal del Partido, Estado y pueblo hermano de Laos.



El embajador se mostró complacido por los logros de ambos Partidos a lo largo de la historia, felicitó el éxito del XII Congreso del PPRL y expresó su deseo de que ambas partes continúen trabajando codo con codo, fortaleciendo su unidad para construir y desarrollar sus países, avanzando firmemente hacia los objetivos socialistas.



Reafirmó que la Embajada de Vietnam en Laos seguirá siendo un puente confiable para impulsar una cooperación cada vez más profunda y efectiva, contribuyendo a implementar con éxito los acuerdos de alto nivel entre los dos Partidos y Estados, así como los programas y planes de cooperación bilateral.



Subrayó que Vietnam siempre otorga máxima prioridad a sus relaciones con Laos y que la misión diplomática trabajará junto a las agencias laosianas para llevar la gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica a nuevas alturas, en beneficio de ambos pueblos y por la paz, estabilidad y desarrollo en la región y el mundo./.