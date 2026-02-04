Lanzan nueva edición del premio nacional de prensa sobre construcción del Partido

Hanoi (VNA)- La convocatoria para el XI Premio Nacional de Periodismo sobre la Construcción del Partido, conocido como “la Hoz y el Martillo Dorados”, se lanzó oficialmente el 3 de febrero en Hanoi en una ceremonia para homenajear a secretarios destacados de células partidistas y anunciar los ganadores de la X edición del certamen, en ocasión del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (PCV).



El secretario general del PCV, To Lam, y el primer ministro, Pham Minh Chinh, entregan los premios A en la ceremonia (Foto: VNA)

Durante su intervención en la cita, el secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Organización, Le Minh Hung, destacó el interés del Buró Político, el Secretariado y los comités del Partido en todos los niveles hacia la labor de construcción de las organizaciones partidistas de base, así como reconoció el papel de la prensa en el éxito del X premio.



Al anunciar la nueva edición del concurso, el funcionario destacó que este es el primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del PCV, lo que impone altas exigencias a la labor de construcción y rectificación de las filas partidistas y del sistema político, con el fin de elevar la eficacia del liderazgo y la combatividad del Partido.



Añadió que a partir de 2026, la actividad de reconocimiento a los secretarios destacados de las células del Partido se llevará a cabo de forma anual.

En tal sentido, solicitó a los comités y organizaciones del Partido que asimilen y concreten la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido bajo el espíritu de las directrices del secretario general To Lam. Exigió que cada cuadro y miembro del Partido, especialmente los secretarios de células, debe pasar de la conciencia a la acción efectiva, elaborando programas de actuación que se ajusten a la realidad.



Los periodistas deben continuar desempeñando su papel de puente entre la voluntad del Partido y la aspiración del pueblo, contribuyendo a generar consenso social, subrayó, y expresó la esperanza de que los comités del PCV, los secretarios de células y el equipo de prensa contribuyan aún más a la labor de construcción de las filas partidistas.

En el evento se entregaron 6 premios A, 13 premios B, 18 premios C, 35 premios de consolación y 10 premios temáticos. El secretario general del PCV, To Lam, y el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, entregaron los 6 premios A.



En la edición de este año, la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) obtuvo 4 galardones: 2 premios A, 1 premio B y 1 premio de consolación./.