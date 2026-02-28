Lanzan Mes de Juventud y campaña de plantación de árboles 2026

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra (al frente, tercera desde la izquierda) y representantes del Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh en el lanzamiento del Mes de la Juventud y el festival de plantación de árboles de primavera 2026 el 28 de febrero. Foto: Hoang Nga - VNA

El Comité Central de la Unión de Jóvenes Comunistas de Ho Chi Minh celebró hoy en la provincia central de Ha Tinh la ceremonia de lanzamiento del Mes de la Juventud y del festival primaveral de plantación de árboles 2026.



El acto tuvo lugar en el Monumento Conmemorativo Ly Tu Trong, en la comuna de Viet Tien, y contó con la presencia de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra; el primer secretario del Comité Central de la Unión de Jóvenes, Bui Quang Huy; dirigentes locales, representantes de organismos centrales y numerosos jóvenes y pobladores.



En su intervención, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra destacó los objetivos y tareas definidos para el Mes de la Juventud - que conmemora el aniversario de la fundación de la Unión de Jóvenes (26 de marzo de 1931) - y subrayó que los proyectos juveniles deben responder de manera directa a las necesidades de desarrollo local y generar resultados concretos y sostenibles.



Exhortó a la juventud a situarse a la vanguardia en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital; a contribuir a la mejora de los servicios públicos y al desarrollo de nuevas áreas rurales y urbanas; y a promover el emprendimiento, el crecimiento verde y la economía circular.



Asimismo, llamó a los jóvenes a cultivar grandes aspiraciones, pensar con visión amplia, actuar con determinación y asumir responsabilidades, recalcando que el emprendimiento debe crear valor, generar empleo y aportar al desarrollo socioeconómico sostenible.



En la ocasión, los organizadores entregaron obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales y a estudiantes en situación vulnerable, además de poner en marcha diversos proyectos de bienestar comunitario, como cinturones de árboles cortavientos en zonas costeras, modelos de vida juvenil, viviendas de beneficencia, una biblioteca comunitaria, exámenes médicos gratuitos para mil personas, carreteras iluminadas con energía solar y sistemas de suministro de agua potable.



La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh anunció también la canción oficial de su XIII Congreso Nacional (2026-2031). La obra “Ao xanh goi tuong lai” (Las camisas azules llaman al futuro), compuesta por Bui Tuan Ngoc, del Teatro Militar de Música y Danza, obtuvo el premio especial.



Tras la ceremonia, los dirigentes y participantes realizaron la plantación simbólica de árboles en el área del monumento y visitaron a familias beneficiarias de políticas sociales y el centro administrativo público del barrio de Thanh Sen.



En su vigésima segunda edición, el Mes de la Juventud continúa movilizando a jóvenes de todo el país mediante iniciativas prácticas e innovadoras. Este año, las actividades se articulan en torno a dos campañas de emulación promovidas por el Gobierno: el impulso a la innovación, el desarrollo científico-tecnológico, la transformación digital y la transición verde; y el fortalecimiento del sector privado junto con la mejora de la eficiencia de las empresas estatales, reafirmando el papel de la juventud como fuerza pionera en el desarrollo nacional./.