Lanzan en Vietnam libros de fotos sobre la reunificación nacional y el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) – En el Museo de la Mujer Vietnamita, ubicado en el número 36 de la calle Ly Thuong Kiet, se inauguró una exposición fotográfica y se presentaron dos nuevos libros de imágenes titulados “50 años de la fuerza de Vietnam” y “Ciudad de Paz: Nuestra Ciudad”, obras del reconocido fotógrafo Nguyen A.



Visitantes en la exposición (Foto: VNA)

Esta muestra es el punto culminante de la carrera de Nguyen A, un artista conocido por su constante y discreta dedicación a capturar momentos auténticos y conmovedores que reflejan la vida, la historia y la identidad urbana de Vietnam.



Tras varios meses de trabajo, el fotolibro “50 años de la fuerza de Vietnam” ofrece potentes imágenes de soldados en formación y durante el desfile militar conmemorativo por el 50.º aniversario de la liberación del sur y la reunificación nacional (30 de abril de 1975), celebrado este año en Ciudad Ho Chi Minh.



Nguyen A describió el proceso creativo como intenso y emocionalmente desafiante, con jornadas sin descanso e incluso noches a la intemperie, todo para capturar las escenas más expresivas y significativas durante los ensayos y la ceremonia. Acompañó a las tropas, caminando junto a ellas para retratar momentos heroicos que encarnan el legado perdurable de Vietnam.



Mientras tanto, en el libro “Ciudad de Paz – Nuestra Ciudad”, el fotógrafo vuelve su lente hacia su ciudad natal, Ciudad Ho Chi Minh. Con más de 50 historias visuales, el ejemplar es un homenaje emotivo al espíritu vibrante, la resiliencia y la vida comunitaria de la metrópoli.



La ciudad se presenta no solo como un centro urbano dinámico, sino también como un lugar profundamente conectado con su gente, su cultura y su calidez humana: un espacio donde la vida cotidiana está llena de sueños compartidos y fortaleza colectiva.



Para Nguyen A, el lanzamiento conjunto de estos dos libros representa una ofrenda tanto a su ciudad como a su país. Mientras “50 años de la fuerza de Vietnam” transmite el orgullo y la unidad nacional, “Ciudad de Paz – Nuestra Ciudad” celebra el crecimiento y la comunidad de una urbe moderna y humana.



El fotógrafo expresó su deseo de que estas obras despierten un sentido compartido de orgullo y responsabilidad entre los ciudadanos, alentando a todos a contribuir a la construcción de una ciudad pacífica y digna de habitar.



Durante la ceremonia, el general de división Nguyen Van Sau, subdirector del Instituto de Historia Estratégica y Militar, elogió los libros por su profundo valor humano y artístico, destacando el poder de la fotografía como herramienta para transmitir la historia a las nuevas generaciones.



A su vez, el teniente coronel Dang Dinh Kien, quien pilotó un avión de combate Su-30MK2 durante el desfile, compartió su emoción al verse a sí mismo y a sus compañeros retratados en el libro.



La exposición presenta 100 fotografías seleccionadas de ambas obras, ofreciendo una mirada conmovedora del espíritu perdurable de Vietnam que se caracteriza por relatos de fuerza, devoción silenciosa y humanidad a través del tiempo.



La exhibición estará abierta al público hasta el 12 de agosto./.