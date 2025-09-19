Lanzan el Premio Escolar Ecológico ASEAN 2025

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam organizó hoy la ceremonia de lanzamiento del Premio Escolar Ecológico ASEAN 2025 y el Diálogo “Escuelas sin residuos plásticos: Acción para la generación verde”.



Delegados lanzan el Premio Eco-Escuelas de la ASEAN 2025. (Foto: VNA)



El evento atrajo a casi 300 invitados presenciales y más de 5.800 participantes en línea desde más de 220 puntos de conexión.



Este premio reconoce a las escuelas que han logrado resultados excepcionales en la educación ambiental y la protección del desarrollo sostenible.



Este año, el premio se centra en el tema “Escuelas sin residuos plásticos”, en respuesta al llamado de las Naciones Unidas para “poner fin a la contaminación por plásticos”.

El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Le Cong Thanh, expresó que Vietnam está enfrentando el problema de la contaminación por plásticos, que tiene un impacto significativo en la salud y el futuro de las generaciones venideras.



Vietnam ha implementado varias iniciativas, como la campaña “Contra los residuos plásticos” y el establecimiento de modelos de escuelas verdes.



También destacó que este premio contribuirá al establecimiento de una red de escuelas ecológicas en Vietnam y fomentará la creatividad en la enseñanza.



Le Thai Ha, directora ejecutiva del Fondo para el Futuro Verde, afirmó que invertir en las generaciones jóvenes de hoy es una forma de construir un futuro verde para mañana.



La ceremonia de lanzamiento también presentó el modelo de escuela ecológica de la Escuela Secundaria Genesis de Hanoi, donde las iniciativas de educación ambiental se aplican de manera efectiva, inspirando a profesores y estudiantes sobre la importancia de proteger el medio ambiente./.