Lanzan concurso para diseño del logotipo e identidad visual del APEC Vietnam 2027

Los delegados realizaron la ceremonia de lanzamiento del concurso. Foto: Pham Tuan Anh - VNA El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, en coordinación con la Cancillería, lanzó hoy un concurso para el diseño del logotipo y la identidad visual del APEC Vietnam 2027.

En la ceremonia de lanzamiento, la viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, jefa del Subcomité de Comunicación y Cultura del Comité Nacional de APEC 2027, señaló que esta actividad marca el inicio de los preparativos para el evento y del proceso de construcción de la imagen y la estrategia de comunicación de este importante evento multilateral que Vietnam albergará.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, jefa del Subcomité de Comunicación y Cultura del Comité Nacional de APEC 2027, habla en el evento. Foto: Pham Tuan Anh - VNA

Según la vicecanciller, la organización del Año del APEC 2027 refleja la confianza de las economías miembros en Vietnam y reafirma el creciente papel, prestigio y contribución del país a la cooperación y la integración económica en la región de Asia-Pacífico.

También representa una oportunidad para promover la imagen de un Vietnam pacífico, estable, dinámico, innovador, rico en identidad cultural y comprometido con la integración internacional.

La identidad visual acompañará todas las conferencias, actividades diplomáticas, campañas de comunicación y promoción del Año del APEC 2027, contribuyendo a proyectar una imagen coherente, profesional y distintiva.

Subrayó que el logotipo deberá transmitir el espíritu de cooperación, conectividad, innovación y desarrollo sostenible de APEC, al tiempo que refleje la identidad cultural, las aspiraciones de desarrollo y la visión de Vietnam.