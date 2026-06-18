Lanzan concurso de Derecho nipón para comunidad vietnamita en Japón

Tokio (VNA) - La Embajada de Vietnam en Tokio lanzó el Concurso de Conocimientos de Derecho Japonés 2026, dirigido a la comunidad de coterráneos en el país del Sol Naciente.

Phan Tien Hoang, jefe de la Junta de Gestión Laboral de la Embajada de Vietnam en Japón, interviene en la cita (Foto: VNA)

El certamen cuenta con el coauspicio de los ministerios de Seguridad Pública y del Interior de Vietnam, en colaboración con las autoridades japonesas, incluyendo el Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional de Policía y el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.

El evento de lanzamiento contó con la participación de aproximadamente 150 personas, entre ellas representantes de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, la Agencia Nacional de Policía, el Ministerio de Justicia y el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, así como asociaciones vietnamitas, grupos empresariales y miembros de la comunidad vietnamita en este país insular. El viceministro del Interior de Vietnam, Vu Chien Thang, envió una carta de felicitación, elogiando la iniciativa.

Durante la ceremonia, Nguyen Sau, ministro consejero de la Embajada de Vietnam en Japón, destacó que cerca de 700 mil connacionales residen, estudian y trabajan actualmente en Japón. La gran mayoría se integra bien en la sociedad local, respeta las leyes y costumbres japonesas, busca su desarrollo personal y profesional y contribuye al crecimiento socioeconómico del país donde residen.

Subrayó que promover la conciencia jurídica es esencial para lograr el objetivo de eliminar las infracciones legales que involucran a ciudadanos vietnamitas en Japón, y añadió que el concurso busca apoyar dicho objetivo.

Las autoridades niponas también elogiaron la iniciativa, reconociendo su contribución a la construcción de una comunidad vietnamita respetuosa de la ley, amigable y bien integrada.

Urakawa Yushi, representante del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, resaltó que el concurso, que celebra su tercera edición, ha atraído una gran participación de la comunidad vietnamita y ha recibido comentarios positivos.

Afirmó que, mientras la policía japonesa continúa sus esfuerzos para crear un entorno seguro para los residentes extranjeros, incluidos los ciudadanos vietnamitas, el certamen representa una de las iniciativas más significativas e importantes.

Por su parte, Kawasaki Katsuhiro, de la Agencia de Servicios de Inmigración de Japón, enfatizó que apoyar a los residentes extranjeros, incluida la comunidad vietnamita, sigue siendo una de las responsabilidades clave de la entidad, y describió el concurso como una actividad valiosa.

El comité organizador anunció que el concurso se realizará íntegramente en línea para fomentar la participación de la comunidad vietnamita en todo Japón. La información se publicará en la página de Facebook de la Organización de Intercambio Internacional Vietnam-Japón (FAVIJA), en el canal de información Vietnam-Japón Honto y el sitio web oficial del concurso.

En los últimos años, la Embajada de Vietnam en Japón ha organizado regularmente actividades para promover el conocimiento jurídico y el cumplimiento de la legislación japonesa entre los compatriotas. La iniciativa más reciente fue un seminario de divulgación jurídica para residentes vietnamitas, celebrado el 19 de abril./.