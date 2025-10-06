Lanzan campaña de emulación para dar la bienvenida al XIV Congreso del Partido y a las elecciones del Parlamento

Hanoi (VNA) El primer ministro Pham Minh Chinh, también presidente del Consejo Central de Emulación y Recompensas, presidió hoy la ceremonia de lanzamiento de una campaña de emulación nacional.



El primer ministro Pham Minh Chinh lanzó un movimiento de emulación para dar la bienvenida al XIV Congreso Nacional del Partido. (Foto: VNA)

Esta iniciativa busca alcanzar logros destacados en el camino hacia el XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031.





La ceremonia se llevó a cabo de forma presencial y se transmitió en línea a 34 provincias y ciudades del país.



En su discurso de apertura, el premier Pham Minh Chinh afirmó que esta campaña representa un impulso clave para acelerar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido.





Subrayó el espíritu de emulación patriótica como una valiosa tradición nacional, forjada durante los últimos 77 años desde que el Presidente Ho Chi Minh iniciara el movimiento de emulación. A lo largo del tiempo, dijo, estos movimientos han sido una fuente de fuerza interna que ha permitido al país superar desafíos y conquistar logros importantes.





El premier destacó que, en los últimos tiempos, bajo la firme dirección del Comité Central del Partido, encabezado por el secretario general To Lam, Vietnam ha registrado importantes avances en su desarrollo.





El movimiento de emulación continúa fortaleciéndose con el lema "Emulación es patriotismo; el patriotismo exige emulación", indicó.





Como resultado, se han conseguido hitos notables, como la superación de la pandemia de COVID-19, la eliminación anticipada de viviendas temporales y la finalización de proyectos estratégicos como la línea eléctrica de 500 kV y miles de kilómetros de autopistas construidas en tiempo récord.

El premier hizo un llamado a todo el sistema político, a todos los niveles de gobierno, sectores, localidades y a cada funcionario y miembro del Partido a ser líderes activos del movimiento de emulación.





Enfatizó la necesidad de actuar con "alta determinación, medidas contundentes y resultados efectivos", y advirtió contra las prácticas formales, los discursos vacíos y las acciones ineficaces.





De forma especial, resaltó el papel de las empresas, los emprendedores y los trabajadores en el fomento de la innovación, la mejora de la productividad y la construcción de una economía independiente, autosuficiente y profundamente integrada al mundo.





También instó a la ciudadanía en general a fortalecer el patriotismo, la unidad y la competitividad laboral, manteniendo al mismo tiempo el orden social y la protección del medio ambiente.





El jefe del Gobierno expresó su esperanza de que esta campaña de emulación se extienda ampliamente, cree un ambiente dinámico y despierte el espíritu patriótico, el deseo de progreso y la voluntad de entrega en toda la nación.





Expresó la convicción de que el país podrá generar nuevos logros y avanzar con firmeza hacia el desarrollo, la prosperidad y el bienestar del pueblo.





Durante la ceremonia, representantes del Frente de la Patria de Vietnam y líderes de la ciudad de Hanoi tomaron la palabra, expresando su compromiso de aplicar eficazmente las orientaciones del Primer Ministro./.