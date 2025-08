Lanzan campaña contra pesca ilegal en la flota pesquera más grande de Ciudad Ho Chi Minh

Hanoi (VNA)- La Estación de la Guardia Costera de Phuoc Tinh, en colaboración con el Comité Popular de la comuna de Long Hai y otras fuerzas pertinentes, organizó una campaña de concienciación sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) dirigida a los propietarios de embarcaciones pesqueras.



Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Long Hai es la comuna con la flota pesquera más grande de Ciudad Ho Chi Minh, con más de 1.400 barcos.



Durante el encuentro, el equipo de trabajo instó a los propietarios de los barcos y capitanes a cumplir con las regulaciones contra la pesca IUU, al mismo tiempo que escucharon las opiniones y dificultades de los pescadores.



El presidente del Comité Popular de la comuna de Long Hai, Ngo Thanh Phuc, informó sobre el Decreto No. 122/CĐ-TTg del Primer Ministro, que ordena detener inmediatamente las actividades de los barcos pesqueros que violen las aguas internacionales y otras infracciones.



El teniente coronel Truong Huy Phuong, comandante de la Estación de la Guardia Costera de Phuoc Tinh, mencionó que recientemente, la estación ha realizado inspecciones y actualizado los datos de todas las embarcaciones pesqueras en el sistema VNFishbase. Los barcos que no cumplan con los requisitos no podrán zarpar.



Desde el 1 de enero hasta el 27 de julio, la estación ha gestionado la salida y entrada de 4.164 embarcaciones pesqueras y 37.336 pescadores. Todos los buques de más de 15 metros deben comprometerse a no violar las aguas internacionales.



La comuna de Long Hai cuenta actualmente con 1.407 barcos pesqueros, de los cuales 984 operan en el mar abierto, 245 en zonas costeras y 178 en aguas cercanas a la costa./.