Lanzan aplicación móvil de propaganda y movilización de masas en Vietnam

En el acto de lanzamiento (Foto: VNA)

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, participó hoy en Hanoi en el lanzamiento de la Aplicación Móvil de Propaganda, Educación y Movilización de Masas (App TGDV), una plataforma unificada que ayuda al pueblo a verificar información sobre las políticas y directrices partidistas y permite a las autoridades conocer oportunamente la opinión pública.



Desarrollado por el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel), la aplicación facilita el acceso del público a noticias y contenidos multimedia y posee un asistente virtual integrado con inteligencia artificial (AI) para respuestas rápidas y contenidos personalizados según el perfil del usuario, con la esperanza de convertirse en un punto de conexión confiable entre el Partido, el Estado y el pueblo en el espacio digital.



La aplicación garantiza una transmisión rápida, multimedia y una conexión fluida entre el nivel central, las localidades y la ciudadanía en plataformas móviles. No duplica las plataformas o aplicaciones existentes, sino que se enfoca precisamente en el rol específico del sector de propaganda, educación y movilización de masas: explicar, orientar, escuchar, conectar y generar consenso social.



A través de la plataforma, las personas pueden acceder a información oficial de forma rápida y sencilla, consultar políticas de manera proactiva, realizar preguntas, enviar sugerencias y dar seguimiento a los resultados de sus trámites, contribuyendo a reducir malentendidos sobre las políticas y aumentar la capacidad de autoprotección ante las noticias falsas.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, interviene en la cita (Foto: VNA)

Para los cuadros, miembros del Partido y comunicadores, la plataforma proporciona una fuente de documentación estandarizada, una herramienta flexible para el estudio de resoluciones y temas específicos, y un asistente de IA para atender consultas y redactar mensajes o guiones de propaganda.



Para los jóvenes y organizaciones sociopolíticas, es un canal para recibir contenidos educativos, participar en el aprendizaje digital y realizar encuestas rápidas sobre las inquietudes de los integrantes. Para los organismos de propaganda, educación y movilización de masas de todos los niveles y las administraciones de base, la aplicación es una herramienta de "asesoría estratégica" basada en datos que ayuda a medir la eficacia de la difusión y la movilización.



En su intervención en el evento, Cam Tu enfatizó que el lanzamiento de esta aplicación móvil no es solo un evento tecnológico, sino una prueba concreta de la innovación en los métodos de liderazgo del Partido en la era digital. El dirigente afirmó que esta debe convertirse en un canal de información oficial y confiable, contribuyendo a llevar los lineamientos del Partido y las políticas del Estado a los cuadros, militantes y el pueblo de forma rápida, visual y dinámica.



Solicitó continuar con su perfeccionamiento en una dirección sincronizada, unificada, fácil de usar, segura y sostenible, al tiempo que instó a garantizar que la información sea precisa, oportuna y profunda, fortaleciendo la interacción, la escucha y el diálogo, tomando como objetivo máximo la eficacia en la orientación ideológica y la creación de consenso social./.