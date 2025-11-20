Lanza Prensa Latina columna “Cuba-Vietnam: 65 años de hermandad”

La Habana (VNA)- El sitio web de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina de Cuba lanzó hoy la columna «Cuba-Vietnam: 65 años de hermandad», con motivo del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (2 de diciembre de 1960 - 2025).



El sitio web de Prensa Latina lanza la columna «Cuba-Vietnam: 65 años de hermandad». (Foto: VNA)



La columna publica noticias, artículos, videos y fotografías sobre las visitas bilaterales de alto nivel de dirigentes del Partido, el Estado, Ministerios, ramas y localidades de Vietnam y Cuba, así como sobre las actividades de intercambio entre pueblos, que resaltan la fiel y sólida relación entre las dos naciones hermanas.



En conversaciones con el corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el presidente de Prensa Latina, Jorge Legañoa Alonso, destacó que esta iniciativa comunicativa es testimonio vivo del excelente estado de las relaciones entre los dos pueblos y Gobiernos.



En este espacio, los lectores pueden encontrar noticias, imágenes y referentes audiovisuales de la intensa agenda de trabajo entre Cuba y Vietnam que pasa no solo por la agenda política y diplomática, sino también por lo cultural, periodístico, económico y social, aseguró.

Entre los contenidos destacados se encuentra la campaña de solidaridad del pueblo vietnamita con el pueblo cubano ante las dificultades actuales, dijo.



“Hermandad”, al decir del Presidente de Prensa Latina es una pequeña muestra, desde los medios de comunicación, de cuánto se puede lograr en materia de cooperación entre dos países cuando existe voluntad política para ello, a pesar de la inmensa distancia geográfica y las diferencias de idiomas.



En esta ocasión, reafirmó el firme compromiso de Prensa Latina de seguir impulsando la cooperación profesional y técnica con la VNA, con el fin de incrementar la difusión de información e imágenes sobre el país y la gente de Cuba y Vietnam en favor de la unidad entre los dos pueblos hermanos.



El año 2025 fue declarado Año de la Amistad Cuba-Vietnam para celebrar 65 años de relaciones especiales entre las dos naciones hermanas./.