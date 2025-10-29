Lam Dong intensifica el registro e inspección de embarcaciones pesqueras

Lam Dong (VNA) – El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la provincia vietnamita de Lam Dong ha ordenado a su Subdepartamento de Pesca e Islas, a las estaciones de guardia fronteriza y a las autoridades locales costeras que coordinen sus acciones para resolver los asuntos pendientes relacionados con el registro de embarcaciones pesqueras y la emisión de licencias de pesca, según el plan aprobado.



Barcos pesqueros anclados en el río Ca Ty, barrio de Phan Thiet, Lam Dong. (Fuente: VNA)



El subdirector del Departamento, Nguyen Van Chien, pidió a las unidades pertinentes que prioricen la regularización de embarcaciones no cualificadas, incluidas aquellas con licencias de pesca o certificados de registro vencidos, y que tomen medidas estrictas contra las embarcaciones que pierden frecuentemente la conexión con el Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS).



Además, instó a las autoridades competentes y a las administraciones comunales a revisar con rapidez los casos pendientes que aún no se han resuelto durante el proceso de tramitación.



El coronel Pham Xuan Do, subcomandante del Comando Provincial de la Guardia Fronteriza, afirmó que las unidades de la guardia costera y el Escuadrón 2 han recibido instrucciones de intensificar las patrullas e impedir estrictamente que las embarcaciones no cualificadas operen.



Señaló que cualquier infracción deliberada será sancionada con rigor, y que las embarcaciones deberán regresar a las zonas de fondeo designadas y estarán bajo estricta supervisión. Los pescadores deben completar todos los trámites necesarios antes de zarpar.



Según el Subdepartamento de Pesca e Islas, al 23 de octubre, 7.255 de las 8.398 embarcaciones pesqueras de seis metros o más contaban con licencias de pesca válidas.



Mientras tanto, 3.212 de las 3.957 embarcaciones permanecen registradas válidamente. Además, las autoridades locales han propuesto la baja de 311 embarcaciones.



Las autoridades locales están movilizando todos los recursos disponibles para completar el registro y la inspección de los buques vencidos antes de finales de octubre de 2025.



La provincia considera que este trabajo es una medida clave en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), lo que ha permitido eliminar la advertencia de “tarjeta amarilla” de la Comisión Europea sobre las exportaciones de mariscos vietnamitas./.