Lam Dong intensifica control de flotas para combatir pesca IUU

El Comité Directivo para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) de la provincia de Lam Dong realizó recientemente una reunión para fortalecer la implementación de medidas destinadas a mejorar la eficiencia de las actividades en el campo.



Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)



En sus palabras, Nguyen Van Chien, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Lam Dong, informó que al implementar las directivas del Gobierno y del Comité Directivo Nacional para la lucha contra la pesca IUU, la provincia se ha centrado en desplegar una gama integral de soluciones para aumentar la gestión de las flotas pesqueras, controlar las actividades de explotación y reforzar la aplicación de la ley, como contribución así al esfuerzo nacional para eliminar la "tarjeta amarilla" impuesta por la Comisión Europea (CE) a las exportaciones acuáticas del país.



El Departamento impulsará la coordinación con las fuerzas funcionales y las localidades para continuar fortaleciendo el monitoreo y la gestión estricta de los buques pesqueros, especialmente los grupos de alto riesgo, a fin de impedir resueltamente que los barcos no violen aguas extranjeras, reiteró.



Además de soluciones para orientar y apoyar a las personas en la realización de los procedimientos de registro y concesión de licencias para la exportación, las ramas y localidades necesitan intensificar sus esfuerzos para abordar el problema de la pérdida de conexión de las embarcaciones con sus sistemas de seguimiento de buques (VMS), recomendó.



A la vez, Le Trong Yen, vicepresidente del Comité Popular provincial, instó a las partes concernientes a que continúen de cerca las directivas del nivel central y de Lam Dong sobre la mencionada lucha; movilicen todo el sistema político, fortalezcan la responsabilidad de las autoridades locales y concienticen a los pescadores sobre el cumplimiento de la ley, contribuyendo así al desarrollo de la industria acuática en una dirección sostenible.



También urgió a seguir enfocándose intensamente en la gestión y control de los buques pesqueros, identificando esto como una tarea clave y continua en la implementación de soluciones para combatir la pesca IUU en la provincia, entre otros aspectos.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de que las localidades costeras necesiten revisar exhaustivamente y determinar con precisión el número, el estado actual y los lugares de amarre de estos buques pesqueros, e impedirles resueltamente que no participen en las actividades de explotación ilegal. Hasta el 23 de enero, la provincia cuenta con 8.208 embarcaciones pesqueras registradas, de las cuales 7.189 habían obtenido licencias de explotación (lo que representa un 87,58%).



Simultáneamente, la provincia se ha centrado en abordar los casos de embarcaciones pesqueras que no cumplen con los requisitos operativos, con licencias vencidas y cuyas matrículas habían sido canceladas./.