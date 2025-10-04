Lam Dong acogerá el Festival de Globos Aerostáticos y Arte 2025

Lam Dong, Vietnam (VNA)- Del 24 al 26 de octubre, la provincia altiplana vietnamita de Lam Dong se convertirá en un destino cultural y turístico único con el Festival de Globos Aerostáticos y Arte 2025.



Foto de ilustración (Fuente: Comité Organizador)

El festival se celebrará en la Plaza Lam Vien y la Ópera de Da Lat, con exhibiciones de globos aerostáticos, actuaciones musicales y tecnología de proyección de vanguardia.



Cabe destacar que en la Plaza Lam Vien, junto al lago Xuan Huong, los visitantes presenciarán un espectáculo de 20 globos aerostáticos de diversos tamaños y colores, incluyendo tres globos grandes anclados en el nivel 7, doce globos anclados en el nivel 1 y cinco globos para decorar el suelo.



Estos globos gigantes iluminarán el cielo simultáneamente al amanecer y al anochecer, creando una escena espectacular y convirtiéndose en un punto de encuentro privilegiado para los turistas.



Además, un programa artístico se llevará a cabo en la Ópera de Da Lat, una obra maestra de la arquitectura moderna con sistemas de sonido e iluminación de nivel internacional.



Se espera que el concierto cuente con la participación de artistas de renombre como el músico Duc Tri, los cantantes Le Quyen, Ta Minh Tam, Vo Ha Tram, Phuong Vy y muchos más, con actuaciones que abarcan desde sinfonías y música revolucionaria hasta éxitos contemporáneos, reflejando la trayectoria de aspiraciones, el legado y el futuro de Lam Dong.



Según los organizadores, el festival no es solo un evento de entretenimiento, sino también una iniciativa clave para promover la imagen turística de Lam Dong a nivel internacional, consolidando la posición de la provincia en el mapa cultural y artístico de Vietnam.



Con el lema "El Legado del Amanecer", el evento transmite el espíritu de una ciudad de Lam Dong dinámica y creativa que emerge en la nueva era, preservando al mismo tiempo sus singulares valores naturales y culturales./.