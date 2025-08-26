La unidad y la innovación impulsan a Vietnam hacia una nueva era, según investigadora italiana

Roma (VNA) – Con una tradición heroica, inteligencia, valentía y las firmes aspiraciones de toda la nación, Vietnam seguirá avanzando con determinación en el camino del desarrollo rápido y sostenible, afirmó Sandra Scagliotti, cónsul honoraria de Vietnam en Turín y Génova, Italia.



Sandra Scagliotti, cónsul honoraria de Vietnam en Turín y Génova (Fuente: VNA)



Según la investigadora especializada en Vietnam, este impulso encenderá la llama de la innovación y del compromiso para construir un país próspero, capaz de estar a la altura de las grandes potencias del mundo hacia 2045. Así lo expresó en declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias en Roma, con motivo del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945) y el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).



Scagliotti señaló que el éxito de la Revolución de Agosto, las guerras de resistencia y los esfuerzos de reconstrucción del país se deben a diversos factores, pero el más decisivo ha sido la unidad: el consenso, la cohesión social y la identidad compartida del pueblo vietnamita.



La aspiración nacional por la independencia, la autosuficiencia y la resiliencia, junto con el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, fueron fuerzas clave que impulsaron la victoria de la Revolución de Agosto y establecieron las bases para el desarrollo posterior del país.



Desde el VI Congreso Nacional del Partido en 1986, Vietnam ha logrado avances sostenidos bajo la política de Doi Moi (Renovación), transformándose de una nación subdesarrollada a un país de ingresos medios. En casi cuatro décadas, ha conseguido importantes logros en crecimiento económico, desarrollo social e integración internacional, mejorando de manera constante la calidad de vida de su población, destacó la investigadora.



La implementación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA) también refleja la capacidad del país para cumplir con estándares exigentes. Vietnam se ha consolidado como un modelo de referencia en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, demostrando su esfuerzo por superar desafíos y promover un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.



Scagliotti también resaltó el enfoque centrado en las personas adoptado por Vietnam, al priorizar el bienestar material y espiritual de sus ciudadanos, especialmente a través de políticas de reducción de la pobreza, mejora en el acceso a la educación y fortalecimiento de los servicios de salud.



La experta en estudios vietnamitas subrayó que las reformas e innovaciones del país giran en torno a cuatro pilares esenciales: fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación; participar activamente en una integración internacional profunda; impulsar con fuerza el desarrollo del sector privado; y renovar los procesos legislativos y de aplicación del derecho.



Estos pilares, añadió, permitirán establecer un marco jurídico transparente, garantizar los derechos humanos, potenciar el desarrollo científico-tecnológico e impulsar al sector privado como motor principal de la economía nacional.



De cara al período 2025-2030, Scagliotti propuso que Vietnam dé un paso firme a través de programas nacionales de innovación y transformación digital; fomente un ecosistema de innovación; apoye la investigación, el desarrollo y la comercialización tecnológica; y, al mismo tiempo, fortalezca la infraestructura de datos y las plataformas digitales para el Gobierno, la economía y la sociedad digital./.