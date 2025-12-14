La trazabilidad, clave y desafío del comercio electrónico en Vietnam

Hanoi (VNA)- En medio del fuerte crecimiento del comercio electrónico, la trazabilidad se considera un “pasaporte” para que los productos vietnamitas amplíen mercados, pero la falta de estandarización de los sistemas y de mecanismos de verificación de datos constituye un serio cuello de botella que impide a las empresas aprovechar plenamente sus beneficios.

Tecnologías como blockchain, el Internet de las cosas (IoT), RFID, big data y los códigos QR no solo digitalizan la información de los productos, sino que también permiten seguir todo el proceso, desde las materias primas hasta el consumidor final. Cuando cada producto se asocia a un “pasaporte digital”, las empresas no solo proporcionan información, sino que también construyen confianza, un factor cada vez más valorado en el comercio digital.

Según Nguyen Thi Tinh, directora general de la sociedad anónima Vietnam Food Industries (Vifon), la empresa ha creado un departamento especializado en la gestión de la calidad y colabora de manera habitual con las empresas y talleres para la trazabilidad de productos tanto a nivel nacional como de exportación.

El seguimiento riguroso desde las materias primas hasta los productos finales es una condición clave para proteger la salud de los consumidores y prevenir la falsificación y los productos de baja calidad.

La experiencia práctica en la provincia de Dak Lak muestra que la aplicación de códigos QR en productos agrícolas como el durián, el café o la pimienta ha dado resultados claros. Le Anh Trung, presidente de la Asociación del Durián de Dak Lak, sostuvo que, en el contexto de la globalización, la trazabilidad no solo es un requisito legal, sino también una clave para aumentar el valor de marca y ampliar las exportaciones.

De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, Vietnam participa actualmente en 19 acuerdos de libre comercio (TLC). Para beneficiarse de las preferencias arancelarias, las empresas están obligadas a cumplir las normas sobre origen y trazabilidad de los productos.

Cabe destacar que la gestión de mercancías se divide en dos ámbitos: la circulación interna, centrada en la identificación y la trazabilidad, y las actividades de importación y exportación, que requieren obligatoriamente la determinación del origen. Ambos ámbitos se coordinan estrechamente con el objetivo de proteger a los consumidores nacionales y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales.

Nguyen Van Thanh, jefe del Departamento de Políticas de la Dirección de Comercio Electrónico y Economía Digital del Ministerio de Industria y Comercio, señaló que Vietnam es actualmente el tercer mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento del Sudeste Asiático, precedido por Indonesia y Tailandia. No obstante, el mayor obstáculo en la actualidad es la falta de un sistema que certifique la información de las mercancías.

Cuando un usuario escanea el código QR del producto, su teléfono mostrará una notificación para recuperar información sobre el origen del producto. (Fuente: VNA

Los consumidores pueden ver los códigos QR, pero no tienen la certeza de que los datos estén verificados; mientras tanto, las empresas que operan de manera legítima se enfrentan a una competencia desleal de productos de baja calidad. Por ello, la trazabilidad no es solo una herramienta técnica, sino el fundamento ético del comercio electrónico. En consecuencia, la solución central es la construcción de un sistema nacional unificado de trazabilidad.

En el contexto de los esfuerzos del Gobierno por impulsar el desarrollo de la economía digital, el establecimiento de un sistema nacional unificado de trazabilidad se convierte en un paso clave para poner fin a la fragmentación, la dispersión y la falta de interconexión de datos entre Ministerios, sectores y localidades.

Cuando los datos se convierten en un lenguaje común, el comercio electrónico no solo se desarrolla con mayor rapidez, sino también de manera más transparente, justa y responsable. Se trata de la base para que los productos vietnamitas se integren con confianza en el mercado global, al tiempo que se fortalece la credibilidad de las empresas ante los consumidores y los socios internacionales./.