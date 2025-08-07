La producción global se traslada con fuerza a Vietnam

Hanoi (VNA) - Vietnam se consolida como un destino estratégico para gigantes globales como Nike, Huali y Coherent, gracias a sus ventajas en costos, ubicación geográfica y un entorno de inversión estable.

Actualmente, Vietnam alberga la mayor planta de producción global de Nike, con alrededor de 12 mil millones de dólares en calzado fabricado en el país y exportado al mundo solo en el primer semestre de 2025, lo que representa un crecimiento superior al 10% en comparación con el mismo período del año anterior. Además, las exportaciones textiles alcanzaron los 19 mil millones de dólares, representando un 12,3% del mercado global.

Nike no es el único caso. Decenas de fabricantes internacionales están ampliando operaciones o trasladando sus plantas a Vietnam. Hasta enero de 2025, 98 fabricantes habían establecido fábricas en el país, operando 162 instalaciones y generando empleo para más de 493 mil trabajadores.

Vietnam se está convirtiendo en un centro clave para la producción de calzado, equipos electrónicos, moda y productos tecnológicos.

Vietnam gana terreno en la cadena de suministro global



En los últimos cinco años, tras la pandemia de la COVID-19, Vietnam ha emergido como un destino seguro y competitivo para la reubicación de cadenas de suministro, especialmente desde China.

La inversión extranjera directa (IED) ha registrado un crecimiento constante, alcanzando los 38,23 mil millones de dólares en 2024, el nivel más alto de la última década.

Las empresas extranjeras desempeñan un papel crucial en las exportaciones vietnamitas. Hasta el 15 de julio de 2025, el sector con inversión extranjera generó exportaciones por valor de 239,19 mil millones de dólares, un aumento de 30,62 mil millones respecto al año anterior, y representa el 73,5% del total de exportaciones del país.

Gigantes globales siguen apostando por Vietnam



El grupo chino Huali, proveedor de calzado para reconocidas marcas internacionales, ha invertido en una nueva planta en la provincia norteña de Thai Nguyen, con un capital de más de 100 millones de dólares.

Henry Xu, subdirector general del grupo Huali, destacó: “Vietnam se está consolidando como un gran centro de producción gracias a su estabilidad y visión de desarrollo sostenible”

Por su parte, la empresa estadounidense Coherent inauguró una nueva planta de tecnología avanzada en la zona industrial de Dong Nai, consolidando su cadena global de suministro./.