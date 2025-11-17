La inspección debe priorizar la prevención temprana, aseveró líder partidista de Vietnam

Hanoi (VNA)- El trabajo de inspección debe cambiar el enfoque de “sancionar infracciones” a “prevenir desde temprano y a distancia”, combinando las inspecciones administrativas con inspecciones temáticas, y la supervisión en el terreno con el análisis de datos, subrayó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, interviene en la cita (Foto: VNA)



Durante su intervención en el acto por el 80.º aniversario del Día de la Inspección de Vietnam (23 de noviembre), organizado esta mañana en Hanoi por la Inspección del Gobierno, el líder partidista enfatizó que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de convertirse en una nación desarrollada y de altos ingresos para 2045. El rápido desarrollo, la integración profunda y los desafíos en economía, sociedad, tecnología y medio ambiente exigen estándares más altos y completos para la labor de inspección, sector encargado de garantizar la integridad, eficacia y justicia en la gestión estatal.



Afirmó que la inspección no solo es una herramienta para detectar irregularidades, sino también una institución que fomenta la transparencia, impulsa la innovación y protege la estabilidad y la confianza social. Una buena gobernanza requiere mecanismos de supervisión fuertes, y el sector de inspección es un pilar fundamental de dichos mecanismos.



Según To Lam, el sector de inspección debe continuar con una renovación integral, modernización vigorosa, vincular su trabajo con los objetivos de desarrollo y colocar al pueblo en el centro, orientándose a construir una administración íntegra, eficaz y al servicio de la ciudadanía.



Planteó orientaciones y tareas clave para la próxima etapa, subrayando que el sector debe interiorizar profundamente las directrices del Partido sobre la construcción y rectificación del Partido y la construcción del Estado socialista de derecho; implementar eficazmente las resoluciones del XIII y XIV Congresos Nacionales del Partido, concretando el espíritu de innovación, desarrollo rápido y sostenible.



El Comité partidista de la Inspección del Gobierno necesita centrarse en elaborar el “Proyecto para fortalecer la dirección del Partido sobre la labor de inspección, cumpliendo con la prevención y lucha contra la corrupción, el desperdicio y los actos negativos”, definiendo claramente los mecanismos, contenidos y métodos de liderazgo del Partido, asegurando la dirección integral y respetando la independencia, objetividad, transparencia y cumplimiento de la ley, recomendó.



Significó que la inspección, la atención a los ciudadanos, la resolución de quejas y denuncias, y la prevención de corrupción, desperdicio y actos negativos son tareas políticas centrales, estrechamente vinculadas con la construcción y rectificación del Partido y la construcción de un Estado de derecho socialista íntegro, creativo y al servicio del pueblo.

El sector debe renovar drásticamente su pensamiento y métodos. La inspección no solo debe detectar y sancionar infracciones, sino también prevenir, fomentar y promover el desarrollo. Cada inspección debe perseguir un doble objetivo: detectar tempranamente irregularidades para proteger los bienes públicos y al mismo tiempo facilitar la solución de dificultades para organizaciones, empresas y ciudadanos, pidió.



Indicó que la prevención de la corrupción, el desperdicio y los actos negativos no solo busca sancionar, sino limpiar el entorno de inversión, consolidar la confianza, promover el desarrollo económico y garantizar una competencia sana y transparente.



La inspección debe anticiparse y alertar sobre riesgos, evitando que pequeñas violaciones se conviertan en faltas graves. Todas las actividades de inspección deben ser objetivas, imparciales y transparentes, siguiendo el principio: “Sin zonas prohibidas, sin excepciones, pero tampoco de forma extrema o formalista”, acentuó.



Puntualizó que los resultados de la inspección deben ser sistematizados para identificar problemas, proponer mejoras a la legislación y políticas, y corregir vacíos en la gestión estatal, creando un entorno favorable para la innovación, creatividad y desarrollo.



El sector debe impulsar la modernización, la aplicación tecnológica y la transformación digital; desarrollar bases de datos nacionales sobre atención ciudadana, resolución de quejas y denuncias, control de patrimonio e ingresos de funcionarios, conectadas con otros sistemas nacionales de datos como población, tierras, finanzas y banca. El objetivo es realizar la inspección, resolución de quejas, supervisión y sanción completamente en entornos digitales, de manera transparente, rápida, eficaz y económica, sugirió.



También destacó la importancia de formar un equipo de inspectores íntegros, valientes, inteligentes y competentes, capaces de defender lo correcto, luchar contra lo incorrecto y asumir responsabilidades por el bien común. Se debe perfeccionar el mecanismo para motivar y proteger a los inspectores que se atreven a pensar y actuar, recompensar a los íntegros y sancionar a los infractores, instó.



Durante el cumplimiento de sus funciones, el sector debe coordinar estrechamente con Ministerios, agencias y localidades, especialmente con organismos de seguridad interna, para garantizar uniformidad, coherencia y eficacia, urgió.



To Lam expresó su confianza en que, con la dirección integral del Partido, la gestión estatal, la colaboración del sistema político y del pueblo, y el espíritu de unidad, responsabilidad y dedicación de todos los funcionarios, el sector de inspección de Vietnam continuará su gloriosa tradición, logrando importantes contribuciones en la construcción y defensa de la Patria.



La inspección debe ser el ojo del poder, la confianza del pueblo y un espejo de integridad y justicia del Estado, siendo un soporte sólido para la ciudadanía en relación con el Partido y el sistema, dijo./.