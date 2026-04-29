La gastronomía de Vietnam en pleno auge

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, y su esposa pasean por las calles de Hanoi (Foto: VNA)

La imagen del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, junto a su esposa disfrutando del Pho (sopa de fideos de arroz con lonjas de ternera o pollo) y de la comida callejera en Hanoi se está volviendo viral en los medios de comunicación asiáticos, impulsando una vez más la difusión global de la cocina vietnamita.



Esta no es la primera vez que la gastronomía de Vietnam genera un efecto internacional. En mayo de 2016, el presidente estadounidense Barack Obama y el chef Anthony Bourdain se sentaron en taburetes de plástico para comer el Bun Cha (fideos de arroz con carne a la brasa) en Hanoi, creando una imagen que se volvió viral en todo el mundo. El presidente estadounidense Bill Clinton también disfrutó del Pho durante su visita a Vietnam en el año 2000.



En 2017, el primer ministro canadiense Justin Trudeau bebió café helado con leche en Ciudad Ho Chi Minh; ese mismo año, el primer ministro australiano Malcolm Turnbull se detuvo en un puesto callejero de Banh Mi (bocadillo vietnamita) en la ciudad central de Da Nang y, en 2023, el primer ministro australiano Anthony Albanese volvió a causar furor al comer Banh Mi y beber cerveza de barril junto a los habitantes de Hanoi.



Según Duong Thanh Dao, vicepresidente de comunicación de la Asociación de Comida y Bebidas de Ciudad Ho Chi Minh, la cocina vietnamita está desempeñando gradualmente el papel de un embajador cultural, que contribuye a difundir la imagen de un país amigable, seguro y rico en identidad.



El Pho, en particular, se ha convertido en un símbolo de intercambio cultural, llegando a ser calificado por el presidente surcoreano como un "plato nacional" tanto de Vietnam como de Corea del Sur, destacó.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y su esposa degustan el Pho de Hanoi. (Foto publicada en Instagram del mandatario)

Duong Duc Minh, subdirector del Instituto de Investigación para el Desarrollo Económico y Turístico, sostuvo que, a diferencia de muchos países inclinados hacia la comida rápida, la cultura vietnamita está estrechamente ligada a la cocina familiar, al hecho de compartir y a la conexión en cada comida. Es precisamente esto lo que hace que la imagen de líderes internacionales sentados en puestos populares de Vietnam genere una fuerte simpatía, ya que no solo degustan un plato, sino que se sumergen en un espacio cotidiano muy característico de la cultura local.



En realidad, muchos platos vietnamitas ya han alcanzado fama mundial a través de los turistas internacionales y las redes sociales. Una comunidad de casi 200.000 miembros extranjeros llamada “Vietnam Banh Mi Appreciation Society” fue creada solo para compartir, reseñar y debatir sobre el Banh Mi de Vietnam. Recientemente, el canal multinacional CNN volvió a incluir al Banh Mi en el grupo de los mejores sándwiches del mundo.



Muchos turistas extranjeros aseguran que, tras dejar Vietnam, extrañan la comida y deben buscar restaurantes vietnamitas en sus propios países, lo que demuestra el atractivo especial de esta gastronomía.



Según Ho Dac Thieu Anh, experta de la cultura gastronómica, el punto más destacado de la cocina de Vietnam reside en la filosofía del equilibrio entre lo salado, dulce, agrio y picante, junto con el uso de ingredientes locales abundantes. Además, cada región posee una identidad propia, desde el Pho de Hanoi y el Bun Bo de Hue (sopa de fideos de Hue con carne de res) hasta los crepes crujientes Banh Xeo del centro y del oeste, lo que crea un tesoro culinario inagotable para que los visitantes lo exploren sin fin.



Los expertos consideran que Vietnam aún no ha explotado todo el potencial de su gastronomía para desarrollar el turismo. Con 54 grupos étnicos y una infinidad de platos y especialidades de temporada, si se organiza de manera profesional, esto podría convertirse en una experiencia única que haga que los turistas recuerden el país y regresen.



Según Duong Thanh Dao, ha llegado el momento de que la gastronomía vietnamita pase de una difusión natural a una estrategia de desarrollo formal, centrada en la estandarización de la calidad, la conexión con el turismo y el impulso de una comunicación creativa, posicionando así a la cocina como un pilar del poder blando nacional./.

