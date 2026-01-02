La diplomacia, pilar para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de Vietnam

Hanoi, (VNA) – El secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, resaltó los logros diplomáticos de Vietnam en 2025 y su contribución a los objetivos estratégicos del país en un artículo publicado recientemente con motivo del Año Nuevo 2026.







El canciller señaló que en 2025 el escenario mundial siguió evolucionando con rapidez y complejidad, marcado tanto por grandes oportunidades como por algunas de las inestabilidades más graves desde el fin de la Guerra Fría.



A nivel nacional, el sistema político mantuvo una firme determinación para cumplir los objetivos del XIII Congreso Nacional del Partido, creando una base sólida para la implementación de las misiones estratégicas del XIV Congreso.



En consonancia con los esfuerzos del Partido, el pueblo y las fuerzas armadas, el sector de asuntos exteriores mostró un alto sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus tareas estratégicas en 2025, contribuyendo a reforzar la posición del país de cara a una nueva etapa.

De acuerdo con las orientaciones del XIII Congreso, la diplomacia bilateral y multilateral obtuvo resultados destacados, favoreciendo un entorno pacífico y estable, la movilización de recursos para el desarrollo y el fortalecimiento de la posición internacional de Vietnam.



En el ámbito bilateral, las actividades diplomáticas se desarrollaron de manera dinámica, especialmente a nivel de altos dirigentes [75 actividades de liderazgo en 2025, 1,5 veces más que el año anterior], estableciendo marcos clave de políticas y orientaciones estratégicas.



El año pasado, Vietnam fortaleció sus relaciones con 17 socios, alcanzando un total de 42 países con los que mantiene una asociación integral o de alto nivel, incluyendo a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y a 18 de los 21 países del G20. Otro logro destacado fue la mayor relevancia y eficacia de las visitas de alto nivel, evidenciada por la firma de casi 350 acuerdos de cooperación, más del doble que en 2024.



Las relaciones con los países vecinos fueron un punto clave, favoreciendo un mayor entendimiento y confianza política, reforzando la cooperación en defensa y seguridad, y promoviendo avances en el comercio, la inversión, la conectividad de infraestructura y los intercambios culturales y humanos.

Los vínculos con grandes potencias, socios estratégicos y naciones de la región se profundizaron y se hicieron más efectivos, gracias a una confianza estratégica creciente. Se lograron avances importantes en comercio, economía, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, energía, educación, salud y en la respuesta conjunta a desafíos de seguridad no tradicionales. Al mismo tiempo, se ampliaron las alianzas con países amigos y tradicionales de Europa, América Latina, Oriente Medio, África y el Sur Global, fortaleciendo la colaboración práctica y los lazos bilaterales, destacó.



En el plano multilateral, Vietnam reafirmó su compromiso con el multilateralismo y el respeto al derecho internacional, participando activamente en foros clave como la ASEAN y las Naciones Unidas. Vietnam consiguió resultados significativos, en línea con la Resolución 59 del Buró Político sobre la integración internacional en el nuevo contexto y la Directiva 25 del Secretariado sobre el impulso de la diplomacia multilateral.



En 2025, la diplomacia económica cumplió su papel central en apoyo a los objetivos de desarrollo del Partido y el Gobierno, incluido el crecimiento superior al 8%, la renovación del modelo económico y la mejora sostenible de la calidad del crecimiento. Su aporte se centró en el análisis y la anticipación de las tendencias de la economía global y de nuevos sectores de desarrollo, proporcionando bases para la formulación de políticas.



Las actividades de diplomacia económica y de ciencia y tecnología implementaron con rapidez las directrices del Buró Político, en particular las Resoluciones 57, 59, 66, 68 y 70. Esta labor se integró de manera efectiva en la política exterior de alto nivel, dando lugar a un número récord de compromisos y acuerdos en áreas prioritarias para el país.



La diplomacia económica también contribuyó a responder a desafíos emergentes mediante el asesoramiento para políticas flexibles, fortaleciendo la resiliencia y la autonomía estratégica de la economía, sin frenar el crecimiento. El comercio exterior superó los 900 mil millones de dólares, consolidando a Vietnam entre las 15 principales economías comerciales del mundo. La inversión extranjera directa alcanzó unos 35,2 mil millones de dólares, mientras que los desembolsos marcaron un récord cercano a los 23 mil millones.



En el ámbito cultural, las actividades exteriores contribuyeron a reforzar el poder blando y los valores humanistas del país. La Estrategia de Diplomacia Cultural hasta 2030 se implementó de forma sistemática, con siete nuevos reconocimientos de la UNESCO, elevando el total a 77. Además, la aprobación del “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible” reflejó una contribución destacada de Vietnam.



Las labores de protección ciudadana se llevaron a cabo de manera oportuna y eficaz, permitiendo la repatriación segura de miles de ciudadanos. Las remesas de la diáspora alcanzaron un máximo histórico de más de 16 mil millones de dólares, aportando recursos significativos al desarrollo nacional.



Según él, la tarea inmediata del sector diplomático es comprender y aplicar de manera efectiva la política exterior que se establecerá en el próximo XIV Congreso Nacional del Partido, al mismo tiempo que se formula de forma urgente un plan de acción para implementar su resolución.



Destacó un principio rector fundamental: traducir de manera rápida y enérgica los nuevos enfoques, directrices y políticas del Estado y del Partido en acciones concretas. Este enfoque requiere convertir de inmediato las orientaciones estratégicas de alto nivel en resultados tangibles, sustanciales y medibles, impulsados por una innovación audaz tanto en el pensamiento como en los métodos de ejecución.



La principal tarea por delante, afirmó, es garantizar la implementación efectiva e inmediata de las directrices del Partido desde el inicio del nuevo mandato. Con ello, Vietnam busca generar un fuerte impulso inicial para su próxima etapa de desarrollo./.