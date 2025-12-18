La CEO de King Coffee comenta la escala global del Festival del Patrimonio Mundial del Café

El Festival del Patrimonio Mundial del Café 2025, patrocinado principalmente por King Coffee, se celebrará por primera vez en Da Lat, en el marco del Festival de los Gongs del Sudeste Asiático 2025. El evento constituye un destacado hito cultural y económico destinado a honrar el valor patrimonial del café vietnamita y a promover la marca de este producto a nivel mundial.

La CEO de King C offee comenta la escala global del Festival del Patrimonio Mundial del Café. (Fuente: Capturada de video)

A través de actividades experienciales, exposiciones, intercambios culturales y artísticos, así como conexiones internacionales, King Coffee, junto con la provincia de Lam Dong, contribuye a posicionar a Da Lat como la capital del café de alta calidad, afirmando progresivamente a Vietnam como un centro cafetero del mundo.

En el marco del Festival de los Gongs del Sudeste Asiático 2025, que se celebrará en Da Lat del 18 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026, el Festival del Patrimonio Mundial del Café tendrá lugar por primera vez en esta ciudad.

La directora general de King Coffee, Le Hoang Diep Thao, afirmó que la empresa acompañará a la provincia de Lam Dong para consolidar a Da Lat como capital del café, así como reafirmar a Vietnam como centro de café del mundo.

En esta primera edición, la entidad pone especial énfasis en rendir homenaje a las personas que han acompañado al país en la promoción de los mejores granos de café, provenientes de una tierra donde convergen armónicamente el suelo, el sol, el viento y el ser humano. En este sentido, King Coffee ha logrado registrar tres récords de café para Vietnam.

Le Hoang Diep Thao compartió que King Coffee mantendrá la realización del evento en los años siguientes, creando una trayectoria a largo plazo para escribir el futuro de la industria cafetera nacional.

La cita encarna una visión estratégica. King Coffee destaca que Vietnam no solo es fuerte en volumen de producción, sino que también está preparado para aportar los mayores valores culturales del patrimonio y la creatividad de la industria cafetera mundial. En particular, los países de la alianza cafetera global se comprometerán a implementar acciones concretas para el desarrollo sostenible del sector cafetero en el futuro./.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp; La CEO de King C offee comenta la escala global del Festival del Patrimonio Mundial del Café

Bajo el tema “Ecos del Patrimonio – Conectando el Futuro”, el Festival de los Gongs del Sudeste Asiático 2025 presenta diversos programas y actividades únicos, como un desfile de moda de brocado tradicional y el Festival del Patrimonio Mundial del Café 2025. En el marco del evento, se prevé el establecimiento de varios récords, tales como “El mayor espacio de presentación de gongs combinado con artes y cultura” y “La obra musical con la interpretación de gongs más grande y con la mayor participación”.



