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La “aula abierta” fomenta el amor por el patrimonio entre los jóvenes en Hue
Como una de las ciudades con mayor riqueza patrimonial de Vietnam, Hue viene desarrollando desde 2019 un programa de educación en patrimonio cultural que acerca a los estudiantes a la historia y la cultura a través del modelo de “aula abierta”.
Este enfoque promueve el aprendizaje mediante la interacción directa y la experiencia, permitiendo que los jóvenes comprendan de manera natural los valores culturales, refuercen el amor por su tierra natal y contribuyan a la preservación del patrimonio, en línea con la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.
El patrimonio cobra vida en las aulas
Desde 2019, el Departamento de Educación y Formación de Hue, en coordinación con el Centro de Conservación de los Monumentos de Hue, ha puesto en marcha un programa de educación patrimonial destinado a integrar los valores históricos, culturales y artísticos del antiguo capital en el sistema educativo.
Entre 2020 y 2025, el programa se ha ampliado hasta incluir 25 temáticas educativas, desarrolladas mediante diversas actividades vinculadas a experiencias prácticas en sitios patrimoniales, además de tres módulos de aprendizaje creativo en la Ciudadela Imperial de Hue. Los contenidos se adaptan a cada nivel educativo, desde preescolar hasta secundaria.
Según Nguyen Tan, director del Departamento de Educación y Formación de Hue, entre 2022 y 2025 el programa ha organizado 1.790 delegaciones con la participación de cerca de 190.000 estudiantes y docentes en visitas y actividades culturales relacionadas con el patrimonio.
Actualmente, el 100% de los centros educativos de la ciudad han incorporado estos contenidos en sus planes de enseñanza. Además, se ha impulsado la transformación digital mediante recursos educativos en línea, videos, modelos 3D y visitas virtuales a museos, facilitando el acceso de los estudiantes, especialmente en zonas remotas.
En centros como la Escuela Secundaria Nguyen Chi Dieu, se organizan periódicamente “clases de campo” en sitios históricos y museos, que sustituyen parcialmente las lecciones teóricas. Los estudiantes pueden observar directamente objetos históricos, instrumentos tradicionales y técnicas artísticas como las xilografías de la dinastía Nguyen o la pintura popular de la aldea de Sinh.
Las instituciones educativas destacan que este enfoque despierta mayor interés por la historia, fortalece el orgullo nacional y fomenta la conciencia sobre la preservación del patrimonio. Asimismo, el patrimonio cultural inmaterial ha “revivido” en el entorno escolar a través de actividades prácticas.
Los sitios patrimoniales como “aulas abiertas”
El Centro de Conservación de los Monumentos de Hue es pionero en Vietnam en la transformación de los sitios patrimoniales en espacios educativos interactivos. En lugar de limitarse a visitas guiadas, los estudiantes aprenden historia de la dinastía Nguyen directamente en la Ciudad Imperial, estudian arquitectura en los mausoleos reales y descubren los rituales cortesanos en templos como The Mieu o el Palacio Thai Hoa.
Programas como “Pequeño arqueólogo”, “Músico de Nha nhac (corte real de Hue)”, así como talleres de caligrafía, estampación y pintura de motivos imperiales, permiten a los estudiantes participar activamente, experimentar e investigar por sí mismos.
El centro también ha desarrollado programas educativos adaptados a cada nivel escolar, ha capacitado a docentes, elaborado materiales didácticos y organizado concursos y espacios de aprendizaje sobre el patrimonio de Hue, convirtiéndolo en un recurso educativo formal.
El doctor Nguyen Phuoc Hai Trung, subdirector del Centro, destacó que el principal logro del programa es la transformación del patrimonio: de objeto de conservación a herramienta educativa. Esto permite que las nuevas generaciones desarrollen desde temprana edad conocimiento, amor y sentido de responsabilidad hacia su preservación.
Asimismo, subrayó la importancia de impulsar la digitalización del patrimonio mediante visitas virtuales, videos breves, podcasts y la gamificación de contenidos históricos y culturales, además de fomentar la participación de los jóvenes en la creación de contenidos en redes sociales.
La colaboración entre familia, escuela y sociedad se considera clave para promover de manera sostenible el amor por el patrimonio y formar generaciones capaces de preservar y renovar los valores culturales en un contexto de integración internacional./.