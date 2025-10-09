Kim Jong Un preside ceremonia de bienvenida al líder partidista de Vietnam

Pionyang, 09 oct (VNA)- El secretario general del Partido del Trabajo de Corea y titular de la Comisión de Asuntos Estatales de Corea del Norte, Kim Jong Un, presidió hoy la ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista de Vietnam, quien realiza una visita de Estado a este país del 9 al 11 del presente mes.

La ceremonia de bienvenida al secretario general To Lam se celebró solemnemente en el Palacio de Deportes de Pionyang. (Foto: VNA)





Ambos líderes presentaron mutuamente a los representantes de ambos países, antes de subir a la tribuna de honor. La banda militar interpretó los himnos nacionales de Vietnam y Corea del Norte, mientras 21 salvas de artillería resonaban en honor al secretario general To Lam y a la delegación del país indochino.



El dirigente anfitrión invitó al líder partidista a pasar revista a la guardia de honor. Ambos presenciaron el desfile militar, con lo cual concluyó la ceremonia de bienvenida.

Corea del Norte fue uno de los primeros países del mundo en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam (desde 1950). Se trata de una relación de amistad tradicional cultivada por el Presidente Ho Chi Minh, el Presidente Kim Il Sung y las sucesivas generaciones de dirigentes de ambos países. Durante la lucha por la liberación nacional, Corea del Norte acompañó y brindó su apoyo a Vietnam, mientras que la nación indochina siempre ha respaldado y acompañado al pueblo norcoreano en los momentos difíciles.



La visita de Estado del secretario general To Lam a Corea del Norte reafirma la política exterior constante de Vietnam de valorar sus relaciones con los países amigos tradicionales.



Esta visita constituye una ocasión de suma importancia para que los máximos dirigentes de ambos partidos y países intercambien y acuerden orientaciones estratégicas encaminadas a heredar y promover los lazos de amistad tradicional, fortalecer la cooperación bilateral en la nueva etapa, en conformidad con las normas internacionales y en respuesta a las aspiraciones de los pueblos de ambas naciones./.