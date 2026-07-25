Khanh Hoa recoge muestras de ADN de familiares de mártires aún no identificados

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- La Policía de la provincia de Khanh Hoa, en coordinación con el Comité Popular del barrio de Dong Hai, llevó a cabo hoy una jornada de recogida de muestras biológicas de ADN de más de 200 familiares de mártires cuyos restos aún no han podido ser identificados.

La recogida de muestra se realiza para familiares de mártires en las comunas y barrios de Dong Hai, Phan Rang, Do Vinh, My Son y Bao An.

Desde primeras horas de la mañana, numerosos familiares acudieron al punto de toma de muestras con la esperanza de obtener, finalmente, información sobre sus seres queridos que dieron la vida durante las guerras de resistencia de Vietnam.

En el centro de recogida, los familiares recibieron asistencia para verificar sus datos personales, completar la documentación requerida y realizar la toma de muestras biológicas conforme a los procedimientos establecidos.

Agentes de policía, autoridades locales, organizaciones sociales y personal sanitario trabajaron de manera coordinada para facilitar el proceso, especialmente a las personas de edad avanzada y a quienes padecen enfermedades crónicas, garantizando que la recogida se desarrollara con rapidez y precisión.

Nguyen Dong, residente en Dong Hai y sobrino del mártir Nguyen Van Hai, fallecido durante la guerra de resistencia contra Francia, afirmó que su familia se siente profundamente emocionada y confía en que, gracias a la Campaña de 500 días y noches y al apoyo de las autoridades competentes, podrá encontrar información sobre su familiar tras muchos años de espera.

Por su parte, Pham Thi Quy, residente en la comuna de My Son y hermana de la mártir Pham Thi Tam, fallecida durante la guerra de resistencia contra Estados Unidos, expresó su emoción por la atención que el Partido y el Estado brindan a las familias de los mártires.

Manifestó su esperanza de que las pruebas de ADN permitan identificar los restos de los caídos para que puedan descansar cerca de sus familiares y de sus antiguos compañeros de combate.

Esta campaña intensiva de recogida de muestras de ADN tiene como objetivo crear una base de datos genética de los familiares de los mártires, enriquecer el banco nacional de ADN y facilitar la comparación genética para identificar los restos de los combatientes caídos cuya identidad aún permanece desconocida.

La iniciativa busca responder al anhelo de numerosas familias y, al mismo tiempo, reafirma la tradición vietnamita de “al tomar agua, se recuerda el manantial”, como expresión de gratitud hacia quienes sacrificaron su vida por la independencia y la libertad de la patria./.