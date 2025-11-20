Khanh Hoa acelera preparativos para proyectos de centrales nucleares

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- La provincia de Khanh Hoa está agilizando la entrega de los terrenos para los proyectos de centrales nucleares 1 y 2, con el objetivo de completar la liberación del terreno y transferir las tierras a los inversores antes del 31 de diciembre, en cumplimiento de la dirección del Primer Ministro de Vietnam.



La provincia de Khanh Hoa está agilizando la entrega de los terrenos para los proyectos de centrales nucleares 1 y 2. (Foto: VNA)



El 19 de julio de 2025, el jefe de Gobierno emitió la Decisión N.° 1566/QD-TTg, que asigna 124,46 millones de dólares a Khanh Hoa para llevar a cabo las labores de reasentamiento y liberación del terreno. Tras una revisión, el Comité Popular provincial solicitó al Ministerio de Finanzas que considere la asignación de los 352 millones de dólares restantes del presupuesto central de 2025 para completar el plan de reasentamiento.



Según la Decisión N.° 794/QD-TTg, la superficie total prevista para la recuperación de tierras es de 1.279 hectáreas, lo que afectará a 1.288 hogares con 4.911 residentes. Sin embargo, las evaluaciones de campo muestran que la superficie de terreno requerida para los dos proyectos es de 1.129 hectáreas, lo que afectará a 1.713 hogares con 5.229 residentes.



Un representante del Departamento provincial de Industria y Comercio señaló que varias disposiciones de la Resolución N.° 41/2009/QH12 de la Asamblea Nacional sobre política de inversión para los proyectos de energía nuclear ya no son apropiadas, como la inversión total, el cronograma y la hoja de ruta de implementación, y requieren ajustes para constituir una base legal para las medidas subsiguientes.



La Decisión N.° 794/QD-TTg, de fecha 8 de junio de 2015, sobre reasentamiento y desbroce de terrenos, también necesita revisión, ya que el tamaño real de las áreas de reasentamiento ha cambiado. Se prevé que las diferencias en los límites de desbroce de terrenos entre las regulaciones vigentes afecten la planificación, aumenten la adquisición de terrenos en aproximadamente 598,5 hectáreas, impacten las obras públicas, la infraestructura y dos proyectos de energía renovable, y eleven los costos de compensación en aproximadamente 465,38 millones de dólares.



El Comité Popular provincial ha propuesto que el Primer Ministro informe al Comité Permanente de la Asamblea Nacional y solicite la aprobación para separar la compensación, el apoyo, el reasentamiento y la limpieza del terreno en un proyecto independiente que la provincia implementará bajo su autoridad.



Para facilitar la construcción de las centrales nucleares 1 y 2, sus proyectos componentes y los mecanismos especiales que se aplicaban anteriormente a la antigua provincia de Ninh Thuan, Khanh Hoa también ha solicitado al Primer Ministro que informe a la Asamblea Nacional y a su Comité Permanente para que se permita la aplicación continua de los mecanismos especiales previstos en la Resolución N.° 189/2025/QH15 tras la fusión administrativa.



La provincia también solicitó al Primer Ministro que instruya a los inversores del proyecto, EVN y Petrovietnam, para que informen con prontitud sobre los ajustes a la política de inversión a fin de garantizar una base legal para la recuperación de tierras; y que ordene al Ministerio de Finanzas que asigne los 352 millones de dólares restantes del presupuesto central (fuera del plan de inversión pública de la provincia) al programa de reasentamiento de la central nuclear./.