Jóvenes vietnamitas en Hong Kong (China) confían en nuevas oportunidades tras el XIV Congreso del Partido

Hong Kong, China (VNA)- Tras la clausura del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), su impacto positivo continúa generando gran atención entre los jóvenes intelectuales connacionales en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China).

La doctora Le Thi Quynh Hoa, investigadora posdoctoral en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong (CityU) (Foto: VNA)

La magna cita no solo marcó un hito político importante, sino que reafirmó la visión estratégica, el espíritu innovador y la unidad nacional del país.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la doctora Le Thi Quynh Hoa, investigadora posdoctoral en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong (CityU), destacó el entusiasmo y la confianza del pueblo vietnamita reflejados en el éxito del Congreso. Según ella, el evento evidenció la determinación, la fortaleza y la aspiración de desarrollo del país en la nueva etapa.



Tras varios años viviendo en el extranjero, Quynh Hoa valoró positivamente la capacidad de Vietnam para avanzar en la modernización sin perder su identidad cultural. Consideró que el éxito del XIV Congreso demuestra que el país avanza por el camino correcto, bajo el liderazgo de dirigentes competentes y comprometidos, consolidando progresivamente su posición en el ámbito internacional.



La investigadora también subrayó la importancia del principio de situar al ser humano en el centro del desarrollo, reflejado en la idea de que “el pueblo es la raíz”, presente en los documentos del Congreso. A su juicio, este enfoque refuerza la confianza de los vietnamitas en el exterior y fortalece su vínculo con la patria.



Expresó su esperanza de que el Partido y el Estado continúen promoviendo la unidad nacional, impulsando reformas integrales y mejorando la calidad de vida de la población.



Asimismo, manifestó su deseo de que se intensifique la lucha contra la corrupción y el burocratismo, y que se amplíen las políticas de apoyo a los jóvenes vietnamitas en el extranjero para facilitar su contribución al desarrollo nacional.

Por su parte, la investigadora Le Thi Xuan Hoa, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST), destacó el gran interés de la comunidad vietnamita en el exterior por el XIV Congreso, al considerarlo un punto de partida para nuevas orientaciones estratégicas.



Señaló que, aunque estudia en Hong Kong, sigue de cerca la situación nacional y valora especialmente los esfuerzos en ciencia y tecnología, transformación digital, educación e integración internacional. Según ella, estas políticas se están implementando de manera concreta, sentando bases sólidas para un desarrollo sostenible.



Mientras tanto, el investigador Doan Quang Cuong, de la Universidad de Hong Kong (HKU), afirmó que el XIV Congreso refleja una visión a largo plazo y una fuerte determinación política para orientar el desarrollo del país en un contexto internacional complejo. Manifestó su confianza en los avances en innovación, digitalización, desarrollo sostenible y formación de recursos humanos./.