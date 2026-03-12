Jóvenes de la generación Z se alistan para ejercer su derecho al voto

Estudiantes de la Universidad de Vinh consultan información sobre los candidatos. Foto: VNA

Estudiantes universitarios de la provincia vietnamita de Nghe An se preparan para participar en las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026–2031, consideradas por muchos de ellos como un importante hito en su vida cívica.

En la Universidad de Vinh, con más de 19 mil estudiantes, los preparativos para la jornada electoral avanzan con dinamismo. La institución fue designada como punto de votación para el barrio 6 del barrio de Truong Vinh, donde ya se han publicado las listas de más de mil electores y los perfiles resumidos de 21 candidatos.

Autoridades universitarias informaron que se han intensificado las actividades de divulgación sobre el proceso electoral, incluyendo encuentros directos con estudiantes en las residencias universitarias para explicar sus derechos y deberes como votantes.

De acuerdo con Tran Chau Thanh, representante de la Universidad de Vinh, estas iniciativas buscan ayudar especialmente a los votantes primerizos a comprender mejor el significado del sufragio y el proceso electoral. Muchos estudiantes también han mostrado interés en informarse sobre los programas de acción de los candidatos antes de emitir su voto.

La información de los estudiantes de la Universidad de Medicina de Vinh se actualiza a través de la aplicación VNeID. Foto: VNA

Le Thuy Huong, estudiante de Derecho, señaló que participar por primera vez en unas elecciones representa una experiencia significativa que le permite contribuir a la elección de representantes que reflejen la voluntad de la ciudadanía.

En tanto, Nguyen Thu Giang, estudiante de Filología, afirmó que presta especial atención a las propuestas relacionadas con el sector educativo, en particular las políticas destinadas a mejorar las condiciones de los docentes y atraer profesionales a zonas con dificultades.

En la Universidad de Medicina de Vinh, más de 700 estudiantes residentes participarán en la votación junto con los ciudadanos del barrio Trung Hung en la casa cultural local. Este año, el proceso electoral también incorpora herramientas digitales, como la aplicación VNeID, que permite verificar y actualizar la información personal de los votantes, facilitando la gestión del padrón electoral.

Tran Tu Uyen, estudiante de Enfermería originaria de la provincia norteña de Phu Tho, expresó su satisfacción por poder ejercer su derecho al voto cerca de su residencia universitaria, pese a no poder regresar a su localidad natal.

Entre los candidatos en la localidad figuran varios docentes y profesionales del sector sanitario, entre ellos Nguyen Van Tuan, rector de la Universidad de Medicina de Vinh, quien aspira a un escaño en el Consejo Popular provincial. El académico señaló que, de ser elegido, buscará aportar su experiencia profesional y de gestión al desarrollo de recursos humanos de alta calidad para la provincia.

Representantes de las instituciones académicas destacaron que la correcta elaboración de las listas electorales y las actividades de divulgación contribuirán a garantizar que las elecciones se desarrollen de manera democrática y conforme a la ley.

La participación activa de los estudiantes de la generación Z refleja el creciente interés de la juventud por los asuntos políticos y sociales del país y contribuirá a dinamizar la jornada electoral./.