Jóvenes de Hanoi apuestan por una afición futbolística responsable en la Copa Mundial

Hanoi (VNA) - El entusiasmo por la Copa Mundial de la FIFA 2026 se extiende con fuerza en Hanoi, donde numerosos jóvenes expresan su pasión por el fútbol de manera responsable y consciente, contribuyendo a promover una cultura de apoyo deportivo tanto en los espacios públicos como en las plataformas digitales.

Los juguetes de Lego de la Copa Mundial 2026 en una librería del centro comercial Aeon Mall Ha Dong, Hanoi (Fuente: VNA)





Al introducir las palabras clave “Esperando el Mundial 2026”, aparecen más de 50 grupos de Facebook dedicados al torneo, muchos de ellos con decenas de miles de miembros que intercambian opiniones sobre pronósticos, análisis tácticos y sus selecciones favoritas.



Sin embargo, junto con la intensa actividad en los foros digitales, también han surgido riesgos asociados a grupos de apuestas encubiertas, enlaces sospechosos e invitaciones a participar en juegos de azar. Ante esta situación, numerosos jóvenes optan por una actitud más prudente.



Pham Bui Gia Bao, de 21 años y estudiante de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Hanoi, señaló que suele seguir la información a través de fuentes oficiales, compartir publicaciones sobre sus equipos preferidos en sus redes personales y evitar participar en debates polémicos en internet.



“No apoyo las apuestas. El fútbol aporta emoción y alegría, pero no debería convertirse en una actividad que infrinja la ley. Para mí, la pasión por este deporte debe mantenerse dentro de los límites del espíritu deportivo”, afirmó.



El fútbol siempre despierta emociones intensas y, en ocasiones, puede dar lugar a comportamientos exaltados por parte de algunos aficionados. Sin embargo, para muchos jóvenes, el respeto a la ley y una conducta cívica son principios fundamentales al vivir la fiesta del fútbol.



Do Hoang Hai Dang, de 22 años y creador de contenidos relacionados con el fútbol, considera que los jóvenes deben ser plenamente conscientes de las consecuencias de las conductas ilícitas, especialmente de las apuestas deportivas. “Podemos apoyar a nuestros equipos con pasión, pero no debemos poner en riesgo nuestra tranquilidad ni la de nuestras familias por una diversión momentánea”, subrayó.



En la misma línea, Gia Bao señaló que siempre mantiene una actitud prudente frente a las invitaciones que circulan en las plataformas digitales. A su juicio, los mensajes de prevención contra las apuestas difundidos de forma frecuente por los medios de comunicación oficiales constituyen un recordatorio necesario para que los aficionados permanezcan alerta.



Además de mantenerse alejados de actividades ilegales, muchos jóvenes prestan especial atención a fomentar una cultura de interacción positiva en las redes sociales. Independientemente de la selección que apoyen, mantienen una actitud de respeto hacia los rivales, los entrenadores y los jugadores que participan en el torneo.



“Incluso cuando el resultado no es el esperado, debemos debatir con respeto y evitar ataques o comentarios ofensivos. En el fútbol siempre hay vencedores y vencidos; lo importante es saber respetar las diferencias”, expresó Hoang Ngoc Anh, residente de 21 años de edad del barrio de Co Nhue.



La madurez con la que los jóvenes viven y disfrutan el fútbol demuestra que la Copa Mundial no es solo una gran fiesta deportiva, sino también una oportunidad para promover valores positivos relacionados con la convivencia, la responsabilidad ciudadana y el respeto al Estado de derecho. Cuando la pasión se expresa dentro de los límites de la civilidad y la conciencia social, la Copa Mundial se convierte verdaderamente en una celebración de unión e inspiración./.