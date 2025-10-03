Jefe de Estado vietnamita orienta tareas prioritarias de la Oficina de Presidencia

Hanoi (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostuvo hoy una reunión con la Oficina de la Presidencia para evaluar los resultados del trabajo realizado en septiembre y definir las tareas prioritarias para octubre de 2025.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, habla en la reunión. (Fuente: VNA)



Tras escuchar los informes, propuestas y planes de los representantes de las unidades competentes, el Jefe de Estado valoró altamente los esfuerzos de la Oficina de la Presidencia, destacando su proactividad en la preparación oportuna y cuidadosa de los contenidos de la reunión.



Subrayó que, en el próximo período, el volumen de trabajo será considerable y exigirá un gran esfuerzo colectivo. En este sentido, subrayó la necesidad de reforzar el papel asesor, garantizar informes de calidad y prever con precisión la situación para apoyar la gestión del Estado.



Entre las tareas clave, pidió preparar con rigor los contenidos relacionados con el XIII pleno del Comité Central del Partido del XIII mandato, el 10º período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV legislatura, así como la organización de importantes actividades exteriores, en particular la ceremonia de apertura de la firma de la Convención de la ONU contra la ciberdelincuencia en Hanoi a finales de octubre.



El presidente instó a la Oficina a renovar métodos de trabajo, aplicar tecnologías de la información y avanzar en la transformación digital, confiando en que el colectivo mantendrá unidad y esfuerzo para cumplir con excelencia las misiones encomendadas./.