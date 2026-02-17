Jefe de Estado rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67 y el Palacio del Tonkín

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, rinde homenaje con una ofrenda de incienso al Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67. Foto: VNA

En la noche del 16 de febrero, pocas horas antes del inicio del Tet (Año Nuevo Lunar) 2026, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, encabezó una ceremonia de ofrenda de incienso en memoria del Presidente Ho Chi Minh en la Casa 67 y en el Palacio del Tonkín.

Durante el acto en la Casa 67, del Complejo Conmemorativo dedicado al líder revolucionario en el Palacio Presidencial -donde vivió y trabajó en sus últimos días- el jefe de Estado evocó su figura y lo destacó como Héroe de la Liberación Nacional.

Subrayó su dedicación a la causa de la independencia y liberación del país y su contribución a la lucha de los pueblos por la paz, la dignidad humana y la amistad entre las naciones.

El mandatario evocó asimismo que, hace 57 años, el Presidente Ho Chi Minh pronunció su último mensaje de Año Nuevo dirigido al Partido y al pueblo, un legado que, señaló, continúa inspirando el proceso de construcción y desarrollo del país.

Reafirmó el compromiso de fortalecer la unidad nacional, promover el estudio y la aplicación del pensamiento, la ética y el estilo del líder histórico, y avanzar en la construcción de un Vietnam próspero, moderno y orientado al bienestar de su población.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, visita la Casa 67, ubicada en el Complejo Conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial. (Foto: VNA)

La sede de la Oficina del Presidente en el Palacio del Tonkín, situada en el número 2 de la calle Le Thach, en el barrio de Hoan Kiem, es un sitio histórico de especial relevancia. En este lugar se desarrollaron acontecimientos decisivos como la toma del poder durante la Revolución de Agosto de 1945, y funcionó como espacio de trabajo del Presidente Ho Chi Minh y del Gobierno Provisional de la entonces República Democrática de Vietnam hasta el inicio de la resistencia nacional en 1946.

La ceremonia, celebrada en las últimas horas del año lunar, reflejó la tradición vietnamita de gratitud hacia las generaciones precedentes y así como el profundo reconocimiento del Partido, el Estado y el pueblo al Presidente Ho Chi Minh.

Con motivo del Tet, el mandatario transmitió también sus felicitaciones a los funcionarios y trabajadores del Complejo Conmemorativo y de la Oficina del Presidente, a quienes instó a continuar desempeñando con eficacia sus responsabilidades./.