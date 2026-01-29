Jefe de Estado de Vietnam recibe al presidente del Consejo Europeo

Hanoi (VNA) - El presidente vietnamita, Luong Cuong, presidió esta mañana la ceremonia de bienvenida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien realiza una visita oficial al país indochino del 28 al 29 de enero.

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, recibe al presidente del Consejo Europeo, António Costa, de visita oficial al país indochino. (Foto: VNA)

Acompañaron el acto altos funcionarios vietnamitas, entre ellos los ministros de Finanzas y de Ciencia y Tecnología, los viceministros de Defensa, de Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, y de Industria y Comercio, y el embajador de Vietnam ante la Unión Europea (UE), Nguyen Van Thao.

La visita de António Costa llega en un momento significativo, ya que Vietnam acaba de celebrar con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y ambas partes conmemoraron el año pasado el 35 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

El protocolo comenzó con el convoy que escoltaba a Costa hacia la Casa Presidencial, donde fue recibido por el presidente Luong Cuong. Durante la ceremonia, niños de Hanoi ofrecieron un ramo de flores frescas al dirigente europeo y su delegación.

Mientras sonaban los himnos nacionales de Vietnam y la UE, ambos líderes se dirigieron al podio de honor. Luego, los dos dirigentes pasaron revista a la Guardia de Honor del Ejército Popular de Vietnam. Posteriormente, los dos líderes presentaron a sus respectivas delegaciones.

Vietnam y la UE establecieron relaciones diplomáticas el 28 de noviembre de 1990, y desde entonces la cooperación entre ambos ha crecido considerablemente. Los intercambios entre líderes de alto nivel son frecuentes, tanto en encuentros bilaterales como en foros multilaterales.

El éxito de las relaciones exteriores ha fortalecido los nexos Vietnam-UE, ampliando el espacio para una cooperación estratégica en áreas clave como la política, la economía, el comercio, la inversión y la ciencia y tecnología. En 2012, se firmó el Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA), que entró en vigor el 1 de octubre de 2016, marcando un paso importante para un nuevo nivel de relaciones más profundas y amplias.

En 2019, se firmaron el Tratado de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA) y el Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA). El EVFTA, que entró en vigor el 1 de agosto de 2020, ha sido un catalizador para el comercio bilateral, y se considera una "autopista" que conecta dos economías dinámicas. Desde su implementación, ese pacto ha impulsado un crecimiento de más del 40% en el comercio bilateral, alcanzando los 64,6 mil millones de dólares en 2024 y unos 61 mil millones de dólares en los primeros diez meses de 2025. Además, ha atraído inversiones europeas a Vietnam, elevando el total de inversión de 25,5 mil millones de dólares a casi 35 mil millones.

En este contexto, la visita oficial del presidente del Consejo Europeo tiene un gran valor simbólico, reafirmando la importancia de las relaciones entre Vietnam y la UE. Esta visita subraya el reconocimiento del bloque comunitario por la política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de relaciones exteriores de Vietnam y resalta el creciente prestigio del país en la escena internacional, especialmente como socio estratégico de la UE en la región Asia-Pacífico.

Después de la ceremonia de bienvenida, los dos dirigentes celebraron una reunión bilateral antes de que ambas delegaciones participaran en una ronda de conversaciones oficiales, en la que se evaluaron los logros de la cooperación y se discutieron las perspectivas de colaboración futura. Posteriormente, los dos líderes ofrecerán una rueda de prensa para compartir los resultados de su reunión./.