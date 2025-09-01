Jefe de Estado de Vietnam recibe a presidente de Cámara de Representantes de Bielorrusia

Hanoi (VNA)- El presidente de Vietnam, Luong Cuong, ofreció hoy aquí una recepción al presidente de la Cámara de Representantes de Bielorrusia, Igor Sergeyenko, quien encabeza una delegación bielorrusa que visita Vietnam para asistir a la ceremonia conmemorativa del 80 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional (2 de septiembre).

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el presidente de la Cámara de Representantes de Bielorrusia, Igor Sergeyenko. (Fuente: VNA)





Al dar la bienvenida a la comitiva, Luong Cuong expresó su agradecimiento por el valioso apoyo brindado por el pueblo de la antigua Unión Soviética, incluido el pueblo bielorruso, a Vietnam durante su pasada lucha por la independencia y la reunificación nacionales, así como en el actual proceso de construcción y desarrollo del país.



Afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre otorgan gran importancia a la amistad tradicional con Bielorrusia, y desean seguir promoviendo la cooperación bilateral en áreas en las que Bielorrusia posee fortalezas y Vietnam tiene demanda, como la ciencia, la tecnología, la industria y la agricultura.



El dirigente sugirió que el Parlamento bielorruso respalde los esfuerzos encaminados a intensificar los intercambios y la cooperación en diversos niveles, en particular a través del canal parlamentario, con el fin de ayudar a crear un marco jurídico favorable para la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados entre los dirigentes de ambos países.

En esta ocasión, extendió una invitación al Presidente de Bielorrusia para realizar una visita de Estado a Vietnam en el tiempo venidero.



Por su parte, Sergeyenko felicitó a Vietnam por sus notables avances y logros bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam (PCV). Destacó la trascendencia del 80 aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, y afirmó que, con una relación de larga data basada en la confianza y forjada a través de muchos desafíos, Bielorrusia siempre valora y busca fortalecer aún más su asociación con Vietnam.



Subrayó los proyectos de cooperación en curso en comercio, inversión, industria y defensa-seguridad, y expresó su confianza en que el acuerdo de exención de visado firmado recientemente abrirá nuevas oportunidades para impulsar los lazos bilaterales, en particular en los ámbitos de la cultura y el turismo.



En esta ocasión, transmitió una carta de felicitación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko a Vietnam con motivo del aniversario.



Ambas partes destacaron el desarrollo positivo de las relaciones bilaterales en los últimos años, en particular tras la histórica visita de Estado a Bielorrusia del secretario general del PCV, To Lam, y la elevación de los vínculos a nivel de Asociación Estratégica en mayo de 2025.



Coincidieron en la necesidad de concluir próximamente una hoja de ruta de cooperación 2025–2027 para concretar los acuerdos, reforzar la colaboración en múltiples áreas de acuerdo con el potencial y las fortalezas de cada país, y fortalecer la coordinación en foros regionales e internacionales en beneficio de sus pueblos, así como en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo tanto en la región y como en el mundo./.