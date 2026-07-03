JBIC continuará apoyando los objetivos estratégicos de Vietnam

Hanoi (VNA) - El Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC, inglés) reforzará la financiación y los mecanismos de garantía de inversión en Vietnam con el propósito de acelerar el desarrollo de infraestructuras estratégicas, centros de innovación y proyectos de alta tecnología orientados a la transición verde.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente del Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), Maeda Tadashi. (Foto: VNA)





Durante una reunión efectuada hoy en esta capital, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y el presidente del JBIC, Maeda Tadashi, acordaron profundizar la Asociación Estratégica Integral bilateral mediante el fomento de la cooperación público-privada (PPP) y la movilización de capital del sector corporativo nipón en áreas de vanguardia como semiconductores, Inteligencia Artificial (IA) y energías renovables.



El jefe del Gobierno vietnamita ratificó que Japón se mantiene como el socio económico de primer orden para la nación indochina y destacó el dinamismo de los nexos bilaterales tras la reciente visita oficial de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae.



Con el fin de materializar los consensos alcanzados entre ambos mandatarios, Le Minh Hung instó al JBIC a actuar como un puente institucional para el establecimiento de zonas industriales modernas y centros de datos de gran escala, en un contexto en que Vietnam perfecciona su marco legal para estructurar un Centro Financiero Internacional y atraer flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) de alta calidad.



Para fortalecer la resiliencia y la autonomía de la economía vietnamita, el primer ministro solicitó al banco nipón ampliar las modalidades de asistencia financiera, cofinanciación y esquemas de fusiones y adquisiciones (M&A) que faciliten la transferencia tecnológica hacia las empresas locales.



Asimismo, exhortó a mantener el respaldo conjunto para optimizar las operaciones de la Refinería de Nghi Son sobre la base del beneficio mutuo, y pidió mayor flexibilidad en los trámites crediticios para agilizar los proyectos pendientes dentro de la Comunidad de Emisiones Netas Cero de Asia (AZEC) y la iniciativa de Asociación para la Resiliencia Energética y de Recursos de Asia (POWERR Asia, inglés).



Por su parte, Maeda Tadashi coincidió con los planteamientos del gobernante y subrayó que, si bien Japón lidera la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en Vietnam, la nueva etapa de crecimiento requiere potenciar los esquemas PPP, un ámbito donde el JBIC posee amplia experiencia global.



El directivo financiero reafirmó el interés de la entidad en coordinar con las autoridades vietnamitas para impulsar los 15 proyectos acordados en el marco de AZEC, los cuales cuentan con un capital estimado de 20 mil millones de dólares, además de respaldar planes de seguridad energética e infraestructuras críticas de electricidad y gas natural.



El presidente del JBIC reveló además que la institución promueve activamente alianzas con terceros países para desplegar cadenas de suministro de semiconductores y centros de datos en territorio vietnamita.



De igual modo, Maeda Tadashi enfatizó el compromiso del banco de canalizar recursos hacia el ecosistema de emprendimiento local mediante fondos de capital de riesgo dirigidos a empresas emergentes (start-ups), junto con brindar asesoría técnica para la consolidación del futuro Centro Financiero Internacional del país sudeste asiático y fomentar los intercambios en el ámbito cultural./.