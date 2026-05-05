Japón refuerza seguridad económica tras gira por Vietnam y Australia

Camberra (VNA) - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, destacó los resultados estratégicos de su reciente gira oficial por Vietnam y Australia, subrayando el fortalecimiento de la seguridad económica y la resiliencia regional como ejes centrales de su gestión.



La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante su visita a Vietnam. (Foto: VNA)

Durante una rueda de prensa en Camberra este 4 de mayo, la mandataria afirmó que las naciones visitadas alcanzaron consensos fundamentales para elevar la autonomía ante las incertidumbres globales, consolidando una red de cooperación que busca un Indo-Pacífico más fuerte y próspero frente a los desafíos actuales en Medio Oriente.

En el ámbito de la seguridad económica, Takaichi anunció la firma de documentos que garantizan la estabilidad en el suministro de energía, especialmente Gas Natural Licuado (GNL), y la sostenibilidad de las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras.

En Vietnam, Japón presentó el proyecto inaugural de la iniciativa “Power Asia”, destinada a potenciar el suministro de petróleo crudo del país sudesteasiático. Asimismo, se acordó que suministros médicos fabricados por empresas niponas en territorio vietnamita serán exportados hacia Japón, asegurando así recursos vitales para el bienestar de ambas poblaciones y la estabilidad de los centros de producción regionales.

La jefa del Gobierno japonés también mantuvo diálogos profundos sobre la situación de seguridad en Asia Oriental y la cooperación estratégica en el Indo-Pacífico. Según Takaichi, existe una determinación compartida para profundizar los lazos de defensa y seguridad, adaptando las estrategias a la realidad geopolítica actual. Las partes coincidieron en la necesidad de coordinar acciones ante asuntos estratégicos para mantener la paz y el orden basado en leyes en toda la región.

Al cumplirse una década de la iniciativa "Indo-Pacífico Libre y Abierto" (FOIP), propuesta originalmente por el difunto primer ministro japonés Shinzo Abe, Takaichi utilizó su plataforma en Vietnam para actualizar esta visión.

La mandataria enfatizó que el concepto ha evolucionado para centrarse en la autonomía nacional como motor de la prosperidad colectiva. Japón se comprometió a seguir trabajando estrechamente con sus socios regionales bajo este marco renovado, transformando los acuerdos alcanzados en Vietnam y Australia en acciones concretas que impulsen un crecimiento resiliente frente a los cambios de la era contemporánea./.