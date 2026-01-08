Inversión extranjera impulsa crecimiento económico en múltiples localidades de Vietnam

Hanoi (VNA) - El informe sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto Regional (GRDP) de las 34 provincias y ciudades de Vietnam revela que, en 2025, varias localidades registraron un notable aumento en sus tasas de crecimiento económico.

nversión extranjera impulsa crecimiento económico en múltiples localidades de Vietnam (Foto: VNA)

De acuerdo con el informe, publicado por la Oficina General de Estadísticas, estas localidades comparten características comunes: una orientación de desarrollo económico acorde con sus condiciones y ventajas comparativas; bases industriales y de servicios relativamente sólidas; y la implementación efectiva de medidas de reforma institucional, mejora del clima de inversión y negocios, y aumento de la eficacia en la gestión.



La movilización de recursos internos, combinada con una captación y utilización efectiva de los flujos de inversión, especialmente la Inversión Extranjera Directa (IED), ha servido como un motor clave para impulsar un alto crecimiento del GRDP.

En este contexto, localidades norteñas como Quang Ninh, Hai Phong, Ninh Binh, Phu Tho y Bac Ninh registraron tasas de crecimiento que oscilan entre el 10,27% y el 11,89%, significativamente superiores al promedio nacional.



Según el subdirector de la Oficina General de Estadísticas, Le Trung Hieu, el crecimiento excepcional en estas áreas está estrechamente vinculado a la puesta en marcha de grandes complejos industriales y proyectos de IED a gran escala como la Zona Económica Costera de Quang Yen en la provincia de Quang Ninh; el complejo de producción de automóviles de VinFast y los proyectos del grupo LG en la ciudad de Hai Phong, entre otros.



Además, algunas localidades han aprovechado su escala económica relativamente pequeña para lograr un salto en su participación proporcional, mediante avances en el desembolso de la inversión pública y el desarrollo de nuevos sectores.



Tras su fusión con la provincia de Bac Giang, Bac Ninh se ha consolidado como un centro industrial de procesamiento y manufactura a gran escala y de alta competitividad en la región del Delta del Río Rojo. Esta combinación crea una clara ventaja complementaria: Bac Ninh, conocido como un centro de la industria electrónica con la presencia de grandes conglomerados como Samsung, Canon y Amkor; mientras que Bac Giang sobresale por sus fortalezas en la industria de apoyo, su alto ritmo de crecimiento y su sólida capacidad para atraer IED hacia la producción y manufactura.



La fusión también ha ampliado el espacio de desarrollo, optimizado los recursos y creado un nuevo polo de crecimiento, promoviendo la vinculación regional de manera sostenible.



Se estima que el crecimiento del GRDP de Bac Ninh en 2025 alcance el 10,3%, ubicándose en el quinto lugar entre las 34 localidades analizadas. Este resultado se debe principalmente al fuerte crecimiento, superior al 20%, del sector económico clave de “Producción de productos electrónicos, informáticos y ópticos”. Este desempeño proviene de la expansión de empresas existentes como Hana Micon, Fuyu, Fukang, Samsung Electric y de nuevos proyectos de IED que comenzaron a operar a finales de 2024, como Fulian y Amkor.



Para alcanzar los objetivos de crecimiento en 2026, la Oficina General de Estadísticas propone que las localidades movilicen y utilicen eficazmente los recursos para el desarrollo económico. Al mismo tiempo, deben concentrarse en maximizar los recursos locales mediante una mejora sustancial del clima de inversión y negocios, apoyando a las empresas nacionales en la expansión de la producción y el aumento de su competitividad.



“Además, es crucial buscar proactivamente el apoyo del Gobierno en cuanto a mecanismos, políticas, inversión pública y programas objetivo, priorizando proyectos de infraestructura clave con impacto regional; así como promover la cooperación con otras localidades dentro y fuera de la región, ampliar la cooperación internacional y atraer IED de manera selectiva, vinculada con la transferencia de tecnología, el desarrollo de recursos humanos y un crecimiento sostenible”, enfatizó el subdirector Le Trung Hieu./.