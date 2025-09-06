Inversión extranjera directa desembolsada en Vietnam alcanza mayor nivel en último lustro

Hanoi (VNA) - En la etapa entre enero a agosto de 2025, el desembolso del capital de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam se estimó en 15,4 mil millones de dólares, un aumento interanual de 8,8%, el nivel más alto alcanzado en ocho meses en los últimos cinco años.

Un rincón de la Zona de Procesamiento de Exportaciones de Tan Thuan, Ciudad Ho Chi Minh, visto desde el río Saigón. (Foto: VNA)



Según un informe publicado hoy por la Agencia de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, en los primeros ocho meses del año, Vietnam ha continuado atrayendo fuertemente la IED con un valor total registrado de 26,14 mil millones de dólares, un 27,3% más que en el mismo período de 2024.



En concreto, se registraron dos mil 534 nuevos proyectos de inversión por valor de más de 11 mil millones de dólares, lo que representó un incremento de 12,6% en número y una reducción de 8,1% en capital en comparación con la idéntica etapa del año pasado.



Mientras más de 10,65 mil millones de dólares se añadieron a los proyectos existentes en el país, una subida interanual de 85,9%.