Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Inversión extranjera directa desembolsada en Vietnam alcanza mayor nivel en último lustro

En la etapa entre enero a agosto de 2025, el desembolso del capital de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam se estimó en 15,4 mil millones de dólares, un aumento interanual de 8,8%, el nivel más alto alcanzado en ocho meses en los últimos cinco años.

Hanoi (VNA) - En la etapa entre enero a agosto de 2025, el desembolso del capital de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam se estimó en 15,4 mil millones de dólares, un aumento interanual de 8,8%, el nivel más alto alcanzado en ocho meses en los últimos cinco años.

    Un rincón de la Zona de Procesamiento de Exportaciones de Tan Thuan, Ciudad Ho Chi Minh, visto desde el río Saigón. (Foto: VNA)


Según un informe publicado hoy por la Agencia de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, en los primeros ocho meses del año, Vietnam ha continuado atrayendo fuertemente la IED con un valor total registrado de 26,14 mil millones de dólares, un 27,3% más que en el mismo período de 2024.

En concreto, se registraron dos mil 534 nuevos proyectos de inversión por valor de más de 11 mil millones de dólares, lo que representó un incremento de 12,6% en número y una reducción de 8,1% en capital en comparación con la idéntica etapa del año pasado.

Mientras más de 10,65 mil millones de dólares se añadieron a los proyectos existentes en el país, una subida interanual de 85,9%.

 
Por otro lado, un total de 4,46 mil millones de dólares se invirtieron en la aportación del capital de compra de acciones, un crecimiento de 58,8% en relación al mismo período del año pasado.

En la etapa, la industria manufacturera y de procesamiento atrajo el 59,2% (6,53 mil millones de dólares) del capital nuevo registrado, mientras que el sector inmobiliario captó el 21,5% (2,37 mil millones de dólares) y otros campos alcanzaron el 19,3% (2,13 mil millones de dólares).

Entre los 78 países y territorios con nuevos proyectos de inversión autorizados en Vietnam en los primeros ocho meses de 2025, Singapur fue el mayor inversor con 3,06 mil millones de dólares, ocupando el 27,8% del total, seguidos por China, Suecia, Japón y Hong Kong (China), entre otros.

Por otra parte, empresas vietnamitas contaron con 108 nuevos proyectos de inversión en el extranjero en los primeros ocho meses de 2025 por valor de 426,5 millones de dólares, 2,9 veces más que en el mismo período del año pasado./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top