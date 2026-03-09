Inversión de Vietnam en el exterior aumenta 2,3 veces en dos primeros meses del año

Hanoi (VNA)- En los dos primeros meses de 2026 Vietnam otorgó certificados de inversión a 36 nuevos proyectos en el extranjero, con un capital total de 532,4 millones de dólares, lo que representa un aumento de 2,3 veces en comparación con el mismo período del año anterior.



Según datos de la Agencia de Inversión Extranjera de Vietnam, dependiente del Ministerio de Finanzas de Vietnam, tres proyectos ajustaron su capital, con un incremento adicional de 7,8 millones de dólares, 1,5 veces más que en igual período del año pasado.



En total, la inversión vietnamita en el exterior, incluyendo nuevos proyectos y ampliaciones de capital, alcanzó los 540,2 millones de dólares, también 2,3 veces más que en el mismo período de 2025.

Las instalaciones de producción de la empresa Regza Electronics Vietnam en la provincia de Dong Nai. Foto: VNA

Por sectores, la producción y distribución de electricidad, gas, agua caliente, vapor y aire acondicionado lideró la inversión con 163,8 millones de dólares, equivalentes al 30,3% del total. Le siguieron la construcción con 150,9 millones de dólares (27,9%) y el transporte y almacenamiento con 149,2 millones de dólares (27,6%).

En cuanto a los destinos de inversión, un total de 36 países y territorios recibieron capital vietnamita. Laos se situó en el primer lugar con 176,7 millones de dólares, lo que representa el 32,7% del total. Le siguieron Kirguistán con 149,9 millones de dólares (27,8%), Angola con 30 millones de dólares (5,6%), Países Bajos con 29,4 millones de dólares (5,5%) y Suecia con 28,5 millones de dólares (5,3%).

En sentido inverso, el capital total de inversión extranjera registrado en Vietnam durante los dos primeros meses de 2026, incluyendo nuevas inversiones, ampliaciones de capital y aportes para compra de acciones, alcanzó los 6,03 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 12,6% interanual.

No obstante, el desembolso de la inversión extranjera directa en Vietnam en este período se estimó en 3,21 mil millones de dólares, un aumento del 8,8% respecto al mismo período del año anterior y el nivel más alto registrado para los dos primeros meses del año en los últimos cinco años.

Entre los 44 países y territorios que realizaron nuevas inversiones en Vietnam durante este período, Corea del Sur se mantuvo como el mayor inversor con 1,34 mil millones de dólares, equivalentes al 37,8% del capital total registrado. Le siguieron Singapur con 1,1 mil millones de dólares (31,1%), China con 522,8 millones de dólares (14,8%) y Japón con 171 millones de dólares (4,8%)./.